Amazon Prime Video estrenará un documental sobre Lucille Ball y Desi Arnaz

Miami, (EFE).- El matrimonio compuesto por Lucille Ball y Desi Arnaz, quienes protagonizaron el emblemático programa televisivo “I Love Lucy”, es objeto de un documental dirigido por la también comediante Amy Poehler, el cual ofrece “una mirada íntima y penetrante” y se estrenará el próximo 4 de marzo en Amazon Prime Video.

El largometraje “explora la improbable asociación y duradero legado de una de las parejas más prolíficas de la historia del entretenimiento”, según dijo este martes la plataforma de streaming en un comunicado.

Para narrar la historia de esta pareja, al frente de la icónica comedia televisiva emitida durante la década de 1950, Poehler se ha valido de grabaciones en cintas de audio que arrojan luz sobre la vida íntima de Ball y Arnaz, quienes se divorciaron al cabo de 20 años de matrimonio.

“Desafiando las probabilidades, juntos reinventaron el medio frente y detrás de cámaras. La base de ‘I Love Lucy’ era la constante ruptura y reparo del amor incondicional”, señala la nota de prensa.

El tráiler muestra entrevistas a figuras notables como el productor Norman Lear, las actrices Carol Burnett y Bette Midler, así como a los hijos de la pareja, Desi Arnaz Jr. y Lucie Arnaz Luckinbill.

El documental, presentado por vez primera a comienzos de este año en el festival de Sundance, revela por ejemplo la insistencia de Ball para que su esposo en el famoso programa sea su marido en la vida real, Desi Arnaz, un exiliado cubano que a la larga se convertiría en “un brillante productor y pionero técnico”, como recuerda la plataforma.

La influencia de la pareja se vio potenciada tras fundar su propio estudio, Desilu, con el que no solo produjeron su propio show, sino que ayudaron a desarrollar otros famosos de la época como “Star Trek” y “Los Intocables”.

El largometraje de Poehler, actriz que formó parte del elenco del programa “Saturday Night Live” y de la serie “Parks and Recreation”, y que con “Lucy and Desi” hace su debut en el género documental, ofrece “una mirada íntima y penetrante detrás de la cortina de estos dos pioneros”, recalca la plataforma.

Ídolos durante el apogeo de sus carreras, Poehler, quien ya antes dirigiera las comedias “Moxie” y “Wine Country”, señaló durante el pase del documental en Sundance que para esta producción no tuvo que recrear nada porque “fueron, durante muchos años, la pareja más fotografiada y vivieron vidas increíblemente públicas”.

Amazon Prime Video suma con este documental a otra producción en torno a la popular pareja, tras la ficción “Being the Ricardos”, protagonizada por Javier Bardem y Nicole Kidman, en los papeles de Desi Arnaz y Lucille Ball, respectivamente.

Kidman y Bardem acaban de recibir sendas nominaciones a los Oscar por sus interpretaciones.