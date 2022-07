Amber Heard presenta recurso de apelación al fallo del juicio con Johnny Depp

Los Ángeles (EE.UU.), (EFE).- Amber Heard presentó un recurso de apelación al fallo por el que un jurado en los tribunales de Fairfax (Virginia, EE.UU.) la halló culpable de difamación en el polémico juicio que mantuvo con su expareja, el actor Johnny Depp, hace casi dos meses.

“Creemos que el tribunal cometió errores que impidieron un veredicto justo y consistente con la Primera Enmienda”, informó el equipo de relaciones públicas de la actriz en un comunicado adelantado por medios especializados en Hollywood.

El texto, en el que no se ofrecen más detalles sobre los argumentos de la defensa de Heard, concluye que “aunque hoy se encenderán las hogueras de Twitter”, han decidido recurrir el fallo para “garantizar tanto la equidad como la justicia”.

Los abogados de Heard ya habían anunciado que apelarían el veredicto si el jurado consideraba que el artículo de opinión que la actriz firmó en 2018 en el diario The Washington Post, donde se describía como una “figura pública que representa el abuso doméstico”, era considerado constitutivo de delito por difamación.

Finalmente, el jurado consideró que tres afirmaciones de la columna de opinión de Heard eran falsas, que se habían hecho con “malicia real” y finalmente le exigió que compensara a Depp con 10 millones de dólares por daños y perjuicios y con 350.000 dólares por daños punitivos.

Por su parte, Depp fue condenado a pagar 2 millones de dólares debido a una declaración realizada por su abogado, Adam Waldman, en la que acusaba a Heard de haber fabricado un “bulo”.

Desde entonces, Heard y su equipo legal han tratado de revertir el fallo del juicio alegando irregularidades.

La semana pasada, los juzgados de Fairfax desestimaron otro recurso presentado por la actriz en el que pedía anular el veredicto porque uno de los miembros del jurado acudió en lugar de otro.

Aunque la jueza Penney Azcarate admitió el error, aseguró que los abogados de Heard deberían haber presentado la objeción antes y destacó que no se percibía un intento de fraude, por lo que no había motivos para anular el veredicto.