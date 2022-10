Ambriz cree que el Toluca debe recuperar fluidez de cara a enfrentar a Santos

Toluca (México), (EFE).- El mexicano Ignacio ‘Nacho’ Ambriz, entrenador del Toluca, aseguró que su equipo debe recuperar la fluidez en el terreno de juego de cara a enfrentar al Santos Laguna en la serie de los cuartos de final del torneo Apertura 2022 del fútbol mexicano.

“Sentí al equipo tenso, que no se quería soltar por la situación de querer estar en la liguilla. Éramos favoritos, había que demostrarlo en la cancha, pero después del primer tiempo, el segundo jugamos muy bien, cerramos espacios y tuvimos espacios que supimos aprovechar”, contestó el extécnico del Huesca español cuando se le preguntó sobre lo que no le gustó de su equipo en la goleada de 3-0 al Juárez FC en la repesca.

Ambriz trabajará para recuperar la fluidez de su cuadro de cara a retar al Santos Laguna en una serie de dos partidos que se iniciará el próximo martes o miércoles y terminará el sábado o el domingo.

“Hoy no teníamos arriba de los seis toques continuos que es algo que manejamos bastante, sentía al equipo apretado a pesar del resultado a nuestro favor. Cuando perdíamos el balón estábamos descoordinados para recuperar, pero en el segundo tiempo cambió todo para bien”, añadió el estratega de 57 años.

Nacho admitió que a pesar del marcador abultado, no fue sencillo derrotar al Juárez del técnico argentino Hernán Cristante, a quien el entrenador mexicano elogió.

“Vi a un equipo como Juárez bien dirigido, más suelto, que no tenían mucho qué ganar y poco qué perder. Nos jugó al tú por tú. Los partidos se tienen que trabajar, nosotros lo trabajamos bien en la segunda parte, saliendo a contragolpe al aprovechar los espacios que estaban abiertos”, celebró.

Ambriz negó que el Toluca, uno de los equipos que más invirtió en fichajes en este Apertura, sea favorito para ganar el título del balompié mexicano.

“Si hablamos de inversión, podríamos decir que sí somos favoritos, pero yo debo tener tranquilidad porque es un equipo que viene formándose. Traje una base de jugadores que me conocen, más la inversión no juega. Debemos ponernos a trabajar para que la inversión sea redituable”, sentenció.