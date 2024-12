America Ferrara y Alexis Bledel apoyan a Blake Lively en su denuncia contra Baldoni

Los Ángeles (EE.UU.), (EFE).- America Ferrara, Alexis Bledel y Amber Tamblyn han mostrado su apoyo a su compañera y amiga, la actriz Blake Lively, en su denuncia contra Justin Baldoni por orquestar una campaña para dañar su reputación. “La hipocresía es asombrosa’, aseguran las tres actrices.

“Como amigas y hermanas de Blake desde hace más de 20 años, nos solidarizamos con ella en su lucha contra la campaña emprendida para destruir su reputación”, señalan en un comunicado conjunto publicado en sus redes sociales las tres actrices, que trabajaron con Lively en el filme ‘The Sisterhood of the Traveling Pants’ (‘Uno para todas’, 2005).

Lively presentó el pasado viernes una demanda contra Baldoni, director y coprotagonista junto a ella de ‘It Ends With Us’ (‘Romper el círculo’), al que acusa de acoso sexual durante la grabación del filme y de una posterior campaña en redes sociales y la publicación de noticias para dañar la reputación de la actriz.

“Durante el rodaje de ‘It Ends With Us’ la vimos reunir el coraje para pedir un lugar de trabajo seguro para ella y sus colegas en el set, y estamos consternadas al conocer las pruebas de un esfuerzo premeditado y vengativo para desacreditar su voz”, señalan las tres actrices.

“Lo más perturbador es la explotación descarada de las historias de los sobrevivientes de violencia doméstica para silenciar a una mujer que pidió seguridad”, agregan Ferrara (‘Barbie’) Bledel (‘Gilmore Girls’) y Tamblyn (‘Joan de Arcadia’).

Tras la denuncia de Lively, el abogado de Baldoni calificó de “falsas” las acusaciones contra su cliente y aseguró que es “otro intento desesperado de arreglar” la reputación negativa que la actriz a causa de sus comentarios y actitud durante la promoción del filme.

Además, la agencia de representación WME, una de las más poderosas de Hollywood, decidió dejar de ocuparse de la carrera de Baldoni. Entre sus clientes están Lively y su marido Ryan Reynolds, así como estrellas del nivel de Emma Stone, Gal Gadot, Keanu Reeves, Tom Holland o Henry Cavill.