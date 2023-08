América no encuentra el sistema que el brasileño Jardine quiere, dice Richard Sánchez

México, (EFE).- El estilo de fútbol que pretende implantar en el América mexicano el entrenador brasileño André Jardine aún no ha sido asimilado por los jugadores, afirmó el centrocampista paraguayo Richard Sánchez.

“Somos conscientes de la situación que estamos pasando. Grupalmente no estamos encontrando el sistema que el ‘profe’ está planteando”, manifestó el jugador de 27 años.

“Él está buscando variantes y nosotros trabajamos al ciento por ciento”, agregó Sánchez, quien afirmó que un quinto puesto en el torneo Apertura no es un buen balance para una entidad como América.

“Sabemos que no podemos estar en esta posición porque somos el equipo más grande de México. Tenemos que estar arriba, ahora no queda más que aceptar las críticas y mejorar dentro de la cancha”, agregó.

Sánchez, quien llegó al América para el torneo Apertura 2019, ha perdido espacio en la formación titular desde que llegó Jardine, en junio pasado. De los cinco partidos que ha jugado su equipo en lo que va del torneo, ha sido titular en tres.

“A mí, me toca estar al ciento por ciento. Ya, si el ‘profe’ me tiene en la banca es por algo, es decisión suya. Yo trabajo para estar entre los 11 que inician y no por estar en la banca voy a tener mala cara, voy a seguir trabajando para aprovechar cuando me toque jugar”, expresó.

En la séptima fecha del certamen, las Águilas se enfrentarán con Cruz Azul este sábado en el Estadio Azteca.

“Sin importar si no hacemos un lindo juego, lo importante es ganar. Ante Cruz Azul va a ser un partido raro porque los dos no venimos haciendo las cosas bien, pero capaz que después de este partido para adelante empezamos a despegar”, puntualizó.