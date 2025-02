Amnistía Internacional alerta que derecho al asilo no existe en frontera de México y EEUU

Ciudad de México, (EFE).- La organización Amnistía Internacional (AI) alertó este jueves que el derecho al asilo es “inexistente” en la frontera entre Estados Unidos y México, lo que viola las obligaciones nacionales e internacionales de EE.UU. en materia de derechos humanos.

Al publicar el informe ‘Vidas en el limbo: Las devastadoras consecuencias de las políticas de Trump sobre migración y asilo’, la ONG advirtió que miles de personas, incluidas infancias no acompañadas, están “atrapadas en México”, tras la cancelación de las citas ‘CBP One’ para pedir asilo en Estados Unidos, desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca hace un mes.

También señaló que las acciones ejecutivas de Trump y de la creciente militarización de la frontera por parte del Gobierno mexicano han provocado la “demolición total” del derecho de refugio por Estados Unidos en su frontera con México, lo “que no deja ninguna vía” para las personas que lo requieran.

“De conformidad con la legislación de Estados Unidos sobre inmigración, las personas que buscan asilo deben solicitarlo en un punto de entrada”, recordó AI.

El informe documenta el trato recibido por personas migrantes y solicitantes de asilo en Estados Unidos entrevistadas entre el 3 y el 9 de febrero por la ONG en el límite entre ambos países.

Entre otras conclusiones, AI destacó que mucha gente está “atrapada en una situación de riesgo y precariedad en el lado sur de la frontera”, donde advierte, hay mayor peligro para las personas solicitantes de asilo mexicanas.

Además, el documento ofrece testimonios de familias separadas y personas en esta situación extrema, como el de un mexicano deportado de Estados Unidos.

“Me esposaron de las manos, cintura y tobillos. Es un maltrato, no se me hace justo. Viví en San Diego por 17 años. Iba saliendo de mi casa para ir a trabajar y me arrestaron. Me dijeron que tenía un orden de deportación, pero yo no sabía nada”, indica el relato.

La directora de Derechos de las Personas Refugiadas y Migrantes de AI Estados Unidos, Amy Fischer, expuso en un comunicado que el Gobierno de Trump ha convertido esta frontera en “una zona abiertamente hostil para los derechos humanos y muestra un desprecio absoluto por la humanidad y la dignidad de las personas en movimiento”.

“El derecho a solicitar asilo simplemente no existe en la frontera, y las personas en situación de vulnerabilidad están atrapadas junto con las organizaciones que trabajan allí —que a su vez ahora pueden ser objeto de represalias y criminalización a manos del gobierno estadounidense— y que luchan por evitar un desastre humanitario aún mayor”, avisó Fischer.

AI también alertó de que el financiamiento a muchas ONG en la frontera ha puesto en crisis el trabajo humanitario que se enfrenta a la falta de recursos para seguir funcionando.

Asimismo, resaltó que el envío de 10.000 militares mexicanos a la frontera “ha alimentado el clima de miedo entre las personas migrantes y solicitantes de asilo y ha dado lugar a detenciones y deportaciones masivas”.

Finalmente, la ONG urgió al Gobierno de EE.UU. a adoptar soluciones que se ajusten a sus obligaciones en materia de derechos humanos, y pidió al Gobierno de México dejar de “colaborar con las nocivas políticas de Estados Unidos sobre inmigración” y garantizar la seguridad de las personas solicitantes de asilo en tránsito por el país.