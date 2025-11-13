Amplían retirada masiva de fórmula en EEUU tras hospitalización de 15 bebés por botulismo

Washington, (EFE).- Al menos quince bebés han sido hospitalizados por un brote de botulismo infantil en unos 12 territorios de Estados Unidos relacionado con una fórmula infantil en polvo fabricada por la empresa ByHeart, que ha ampliado su retirada masiva del mercado.

El total de los casos incluye dos registrados en dos nuevos estados: Kentucky y Carolina del Norte, según la actualización de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), que no ha reportado ningún fallecimiento hasta la fecha.

La edad de los bebés enfermos oscila entre los dieciséis días y los cinco meses. Aproximadamente la mitad son niñas, de acuerdo con un comunicado de la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU. (FDA), publicado el martes.

“En los casos con información disponible sobre el inicio de la enfermedad los síntomas comenzaron entre el 9 de agosto y el 10 de noviembre de 2025. Los 15 bebés fueron hospitalizados”, indicó la FDA, que apuntó que todos los afectados consumieron la fórmula en polvo de ByHeart Whole Nutrition.

La empresa anunció la retirada voluntaria de dos lotes del producto el pasado sábado tras recibir una notificación de la FDA sobre una investigación en curso relacionada con el brote de botulismo infantil.

Dos días después, ByHeart anunció que, con la colaboración de la FDA, ampliaría la acción para sacar de los anaqueles todos los lotes de latas de fórmula y paquetes individuales a lo largo del país, “a pesar de que ningún producto ByHeart sin abrir ha dado positivo en las pruebas de esporas o toxina de Clostridium botulinum”.

La aparición de la bacteria Clostridium botulinum en alimentos puede producir la toxina botulínica responsable del botulismo, considerada una enfermedad poco común, pero grave.