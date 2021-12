Ana Guevara presume que México superó expectativas de oros ganados en Cali

Ciudad de México, (EFE).- Ana Gabriela Guevara, directora de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), presumió que las 35 medallas de oro ganadas hasta el momento por la delegación mexicana en los Juegos Panamericanos Junior de Cali 2021 han superado las expectativas.

“Nuestra expectativa era de 30 oros, no sabíamos si podía ser alcanzable al considerar que Colombia como local se convertía en un rival muy fuerte, pero México ha sido consistente. Ahora debemos apuntalar ese talento para lo que viene”, explicó la exvelocista ganadora de una presea de plata en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004.

Guevara reconoció que la meta principal en estos juegos es terminar dentro de los cuatro primeros puestos del medallero; al momento México es cuarto con 35 medallas de oro, 64 de plata y 28 de bronce.

“Genera mucha esperanza porque nos volvemos a meter al ‘top’ cuatro del medallero. Estamos en la disputa con Colombia, Brasil, incluso Estados Unidos, que llevó un equipo reducido, y eso genera la esperanza en deportes que tienen mucho potencial”, subrayó.

La titular de la Conade mencionó que fue un acierto generar para los deportistas la certidumbre que de ganar una presea de oro tendrían el derecho de asistir a los Juegos Panamericanos de Santiago de 2023.

“Fue un acierto; generó motivación y una gran expectativa para que los deportistas que ganaran el oro obtuvieran su lugar a Santiago, porque ahora irán al Panamericano de mayores y eso no lo podemos desaprovechar”, subrayó.

Guevara señaló el seguimiento puntual que se hace sobre cada deportista para determinar el futuro que tiene México en futuras competencias.

“Con esto damos pasos al frente. Seguimos a todos los deportistas día a día para ver quiénes pueden llegar mejor a Santiago, lo que nos dice que tendremos buenos réditos en el futuro y no podemos descuidarlos”, indicó.

La dirigente puntualizó que la actuación de México ha sido destacable no sólo por la cantidad de medallas de oro, sino por las preseas de plata que han ganado.

“Es altamente aplaudible la actuación de estos muchachos porque además de los más de 30 oros que se han ganado llevamos 64 medallas de plata, y eso hay que destacarlo porque el país local es fuerte y están las otras potencias”.