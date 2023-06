Ana Martínez derrota en las semifinales de raquetbol a la número uno Monserrat Mejía

Santo Domingo, (EFE).- La atleta de Centro Caribe Sports (Guatemala) Ana Martínez dio la gran sorpresa del torneo de raquetbol de los Juegos Centroamericanos y del Caribe al derrotar en semifinales a la número uno del mundo, la mexicana Monserrat Mejía, en un partido que la ganadora calificó de “bastante duro”.

Martínez doblegó a Mejía en cuatro sets (11-9, 13-11, 7-11 y 11-6) para avanzar a la final individual, en la que se enfrentará a la también mexicana Paola Longoria, quien hasta hace poco ocupaba el primer lugar del mundo en ese deporte.

“Estoy muy contenta de estar acá, a pesar de las dificultades, haciendo lo que me apasiona, lo que más amo en esta vida. Muy contenta de ganar a Monserrat, mi eterna rival”, le dijo Martínez a la Agencia EFE momentos después del partido.

La jugadora compite en nombre de Centro Caribe Sports, como todos los atletas guatemaltecos en los Juegos, porque el Comité Olímpico Internacional (COI) ha suspendido a su homólogo de Guatemala al considerar que ha sido influenciado por la política.

Martínez presentó un juego más estable en los dos primeros sets, con los que prácticamente sacó de la cancha a la favorita Mejía, quien reaccionó en el tercer emparejamiento, pero no le alcanzó para revertir la suerte del choque.

La atleta centroamericana recuperó la confianza en el cuarto set y doblegó a la mexicana, consciente de la rival que enfrentaba.

A medida que avanzaba el cuarto set la fortaleza de Martínez se agigantaba y las oportunidades de Mejía se desvanecían.

“Hemos jugado muchísimas finales y semifinales y ahora que ella está como número uno para mí ha sido un orgullo (vencerla), también es mi amiga. Espero mañana obtener el título”, agregó la atleta, de 23 años.

Martínez dijo que el partido fue “bastante duro” y que para lograr el triunfo “dio el corazón”: “eso es lo que me caracteriza. Lo mío es guerrear, luchar hasta el final (…) Fue un choque muy cerrado”.

En la otra semifinal femenina, Longoria despachó sin mayores dificultades a la costarricense Jimena Gómez por parciales de 11-3, 11-7 y 11-1.

La mexicana, cinco veces campeona del mundo y que ha cedido la primera posición a su compatriota Mejía, se deshizo de una Jimena Gómez que intentó al principio jugar parejo, pero que rápidamente perdió el ímpetu ante la superioridad de Longoria.