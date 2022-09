Ana Torroja y Mecano presentarán en Miami su “Tour Volver”

Miami, (Notistarz).- La cantante Ana Torroja, la inconfundible voz del pop español, llegará a Miami con su “Tour Volver” para interpretar éxitos como “Hoy no me puedo levantar”, en un único concierto el próximo 15 de octubre.

Después de su exitosa gira de verano por España, Ana Torroja estará en el escenario del Miramar Cultural Center junto a su banda Mecano, para interpretar éxitos como “Hijo de la Luna”, “Mujer contra mujer” y “Me colé en una fiesta”.

Además, presentará una selección especialmente curada de sus éxitos solistas como “Hora y Cuarto”, “A Contratiempo”, “Ya no te quiero” y “Sonrisa”, junto a sus sencillos más recientes como “Cuando té me bailas”, “Mil Razones”, entre otros temas de su amplio repertorio.

Tras una larga trayectoria con la legendaria agrupación Mecano y una sólida carrera en solitario, Ana Torroja reconocida mundialmente como una de las voces más destacadas de la música hispana tiene más 25 millones de discos vendidos a nivel global.