Anahí sufre accidente al perforarse uno de sus oídos que no le permite escuchar

México, (Notistarz).- La cantante mexicana Anahí compartió con sus seguidores que sufrió un aparatoso accidente, cuando se encontraba en unas pruebas de sonido lo que le ocasionó que se le perforara el tímpano de uno de sus oídos y no pueda escuchar.

La integrante de RBD compartió imágenes de su accidente, ocurrido la madrugada de este miércoles en donde explicó que tuvo que ingresar al hospital para revisarle el oído y encontrar que lo tiene perforado, además de confesar que tuvo mucho dolor.

“Eso tan horrible que ven ahí es mi oído por dentro. Hace unas horas me estaban haciendo el molde para los in ears, se rompió el material y lo jalaron hasta lograr sacarlo. Esto fue el resultado, así como se ve en la foto, así duele. Creo que nunca había llorado de un dolor así”, escribió en la publicación de Instagram.

Su mensaje estuvo acompañado de algunas fotografías en donde se puede ver el interior de su oído con una laceración: “El doctor dice que hay una pequeña perforación de tímpano… Estoy en shock. Bien dicen que cuando tanta energía se mueve pasan las cosas que menos imaginas. Pero todo va a estar perfecto”, agregó.

La cantante mexicana se alista para la gira mundial que ofrecerá junto a Christian Chávez, Christopher Von Uckermann, Dulce y Maite Perroni como el regreso de RBD y que los llevará a recorrer gran parte de México, Estados Unidos y algunos países más de América Latina.