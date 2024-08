Ancelotti prueba con Rodrygo, Endrick y Brahim en la víspera del clásico con el Barcelona

Chicago (EE.UU.), (EFE).- El italiano Carlo Ancelotti, técnico del Real Madrid, probó este viernes un tridente formado por Brahim Díaz y los brasileños Rodrygo Goes y Endrick en el último entrenamiento en Chicago previo al clásico de este sábado en Nueva Jersey contra el Barcelona, su segundo amistoso de la gira estadounidense.

Ancelotti dirigió una sesión en las instalaciones de University of Illinois Chicago (UIC) en la que puso al turco Arda Guler, uno de los más en forma en este momento, de centrocampista al lado de Dani Ceballos y el croata Luka Modric.

Rodrygo se reincorporó a la concentración del Madrid el pasado 31 de agosto en Chicago.

En el once probado por Ancelotti también estuvo el brasileño Éder Militao, quien regresó el jueves de sus vacaciones, al lado del alemán Antonio Rudiger.

Vinícius Junior, que también lleva menos de 24 horas con el equipo, apunta al banquillo en el clásico del MetLife Stadium

En el once inicial también deberían estar Fran García y Lucas Vázquez en los dos laterales, con el belga Thibaut Courtois en la portería.

El Real Madrid trabajó por la mañana, antes de viajar a Nueva York esta tarde en torno a las 16.00 hora local.

El club blanco abrió su pretemporada con una derrota por 0-1 contra el Milán en el estadio Soldier Field de Chicago.