Andi Baiz, Ana Endara y Rodrigo Prieto presentarán sus trabajos en el Festival de Toronto

Toronto (Canadá), (EFE).- Los directores latinoamericanos Andi Baiz, Ana Endara y Rodrigo Prieto participarán en el programa Dialogues del Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF), que se celebra este año del 5 al 15 de septiembre, para hablar de su proceso creativo, anunció la organización de la muestra.

Los tres directores también presentarán en la 49 edición de TIFF, uno de los festivales de cine más importantes del mundo, sus últimos largometrajes.

El colombiano Baiz realizará el estreno mundial en TIFF de ‘Pimpinero: sangre y gasolina”, protagonizado por Laura Osma, Alejandro Speitzer, Alberto Guerra y Juanes, el cantante colombiano que realiza su debut como actor en el film.

‘Pimpinero: sangre y gasolina’ está situada a principios de la segunda década del siglo XXI en la frontera entre Colombia y Venezuela donde los ‘pimpineros’, contrabandistas de gasolina, arriesgan sus vidas para traficar con el combustible.

La panameña Ana Endara también estrenará mundialmente en Toronto ‘Querido trópico’, que se centra en la relación en la ciudad de Panamá entre una inmigrante colombiana embarazada y una acaudalada mujer de avanzada edad que sufre de demencia. El film está interpretado por Jenny Navarrete y Paulina García.

Finalmente, el mexicano Rodrigo Prieto estrenará el próximo 7 de septiembre su film ‘Pedro Páramo’ como parte del programa Platform de TIFF.

La película, una adaptación de la novel del mismo título de Juan Rulfo, es la ópera primera como director de largometrajes de Rodrigo, un reconocido director de fotografía que ha trabajado en el pasado con directores como Alejandro González Iñárruti (‘Amores perros’, 2000), Spike Lee (‘Hour 25th’, 2002), Ang Lee (‘Brokeback Mountain’, 2005), Ben Affleck (‘Argo’, 2012), o Martin Scorsese (‘Killers of the Flower Moon’, 2023).

El film de Rodrigo está interpretado por Manuel García Rulfo (protagonista de la serie de televisión ‘Lincoln Lawyer’), Tenoch Huerta y Ilse Salas.

El programa Dialogues de TIFF es parte de la Conferencia de la Industria del festival canadiense, una plataforma para el desarrollo de proyectos, la venta de películas y la conexión entre profesionales.

Como parte de la Conferencia de la Industria de TIFF, este año también se celebrarán dos eventos para la promoción de Colombia y España como centros de producción audiovisual.