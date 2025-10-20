31.4 C
Espectáculos

Andrea Bocelli canta a Trump en el Despacho Oval

By El Periódico USA
Washington, (EFE).- El tenor italiano Andrea Bocelli visitó el viernes al presidente estadounidense, Donald Trump, en la Casa Blanca e interpretó su famosa canción ‘Con te partirò’ (Por ti volaré) en el Despecho Oval.

La asesora de la Casa Blanca Margo Martin compartió en X un vídeo donde el artista de 67 años interpreta la famosa pieza frente a Trump.

“Viene el 5 de diciembre a actuar en la Casa Blanca para algunos. Si los miembros del gabinete son buenos, si hacen un buen trabajo, los dejaremos venir con otros, ¿de acuerdo? Nos lo vamos a pasar bien”, dijo Trump sobre el motivo de la visita del artista.

Bocelli acudió al despacho acompañado de su familia y fue recibido por el mandatario previo a su reunión con el presidente ucraniano, Volodimír Zelenski.

A través de la Fundación Andrea Bocelli (ABF), el italiano ha implementado proyectos de ayuda para refugiados ucranianos y se ha pronunciado en favor del país en eventos públicos.

La visita del artista no se encontraba dentro de la agenda presidencial compartida por la Casa Blanca para este viernes.

Bocelli ha visitado la Casa Blanca en distintas ocasiones, la primera fue en 1998 cuando cantó para el entonces mandatario demócrata Bill Clinton y en 2011 se presentó en un evento privado de Trump en su club privado de Mar-a-Lago en Florida.

