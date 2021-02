Andrea Zúñiga te pone a bailar con “Enredo”

(Especial para El Periódico USA)

Miami, Fl.- . La famosa influencer y cantante ANDREA ZUÑIGA, se encuentra emocionada y lista para el lanzamiento de su primer corte, bajo la producción de Z Records y Seven Music Group, “Enredo”, es un tema de corte urbano en el que ZUÑIGA, derrocha frescura y sensualidad.

“Enredo”, fue escrito en coautoría por la misma ANDREA ZUÑIGA, quien decidió reunir a sus amigos compositores para crear esta apasionante historia, en la que comparte con su público un momento amoroso por el que pasó, con un fuerte mensaje de empoderamiento femenino.

“Fue un tema que compuse en Mazatlán, es de una relación en la que estuve y donde no hubo nada estable, las emociones eran como un sube y baja, a partir de ahí, fue cuando me senté a escribir y quise reflejar los sentimientos que tenía, me sentía muy deprimida después de una ruptura amorosa”, cuenta ANDREA ZUÑIGA.

“Enredo”, considera es una canción con la que muchas mujeres se van a sentir identificadas, por los sentimientos reales que refleja en cada una de las estrofas.

El videoclip estuvo a cargo del director Alex King, bajo la productora Aragon Kings, en donde se muestra a ANDREA ZUÑIGA, en uno de sus lados más vulnerables, con imágenes y movimientos sumamente sexys y acompañada de un grupo de bailarinas, da vida a este tema con el que dejará huella dentro del género.

La talentosa y multifacética artista, lanzará un nuevo tema cada cinco semanas, por lo que se encuentra trabajando a marchas forzadas en el estudio de grabación, para crecer su carrera como cantante y posicionarse dentro de las favoritas del público.

“Estoy completamente feliz y contenta de este lanzamiento al lado de Z Records, todo el equipo se ha portado de una manera increíble. Han sido muchas horas de trabajo, pero feliz y ansiosa de lo que se viene con este lanzamiento”, expresó la originaria de Zamora, Michoacán.

A partir de este viernes 12 de febrero “Enredo”, estará disponible en todas las plataformas digitales y el video disponible en los canales oficiales de YouTube, de ANDREA ZUÑIGA y Z Music Group.

Actualmente Andrea Zuñiga, ha acumulado en su perfil oficial de Instagram 6.3 millones de seguidores, mientras que en YouTube tiene 6.27 millones de suscriptores y en TikTok ha logrado más de 2.5 millones de seguidores, sumando un total de más de 15 millones de seguidores en todas sus redes sociales.

