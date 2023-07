Andrés Parra asegura que “Los iniciados” es una de las historias poderosas que Latinoamérica tiene para contar

*El actor protagoniza junto a Jorge Cao, Juan Pablo Urrego y Aria Jara la película “Los iniciados”

Por Faby Pineda

México, (Notistarz).- El actor colombiano Andrés Parra, famoso por la serie “Pablo Escobar: El Patrón del mal” , aseguró que América Latina tiene muchas historias poderosas que contar a través de producciones audiovisuales y una de ellas es “Los iniciados”, película que protagoniza al lado de Jorge Cao, Juan Pablo Urrego y Aria Jara y que se estrenó el pasado 7 de julio por Prime Video.

Este filme, basado en la célebre obra y personajes del escritor Mario Mendoza, centra su historia en una ciudad en donde el agua limpia es racionada, pese a que llueve todo el tiempo, y en donde existe una lucha de poder por el control de la ciudad. Un thriller que muestra un futuro cercano sin recursos naturales.

“Latinoamérica tiene historias muy poderosas, los que nos pasa aquí a nivel Latinoamérica es delirante, somos una demencia y es una belleza, y poder contar esta historia con tantos elementos tan importantes a mí me llena más de emoción, me da alegría, me parece maravilloso que algo que haces en tu país se pueda compartir a nivel mundial”, expresó Parra en entrevista con Notistarz.

Este thriller sigue a “Frank Molina” (Andrés Parra”), un periodista quien inicia su investigación de un asesinato, donde descubrirá una conspiración mayor y totalmente inesperada que afecta a toda la ciudad.

El universo de “Los iniciados” se divide en dos partes, la Kasbah es el hogar de una comunidad diversa y vibrante, rodeada de antiguas edificaciones neoclásicas y con un mercado en su centro, el cual está en constante actividad y el Universo Pombo, este mundo de riquezas, lujos y excesos, donde los miembros de la alta sociedad viven en mansiones imponentes y se codean con los personajes más poderosos de la ciudad.

“Hay una diferencia entre lo policiaco norteamericano y del siglo XIX con los detectives latinoamericanos, ya que son detectives fracasados, alucinados, melancólicos y suicidas en potencia y es su encanto es imposible entrar al delirio con un detective que venga del mercado anglosajón… era importante tener una película en esa línea y construir el género”, expresó el escritor.

Por su parte, Jorge Cao, quien interpreta al millonario “Agustín Pombo”, indicó que no fue difícil entrar en el género ni construir ese mundo tan particular, el cual consideró que es un reflejo de lo que pasará en un futuro no muy lejano, idea que refrendó Aria Jara, modelo transgénero que da vida a “Gaby”.

“La película toca temas culturales, sociales y medio ambientales muy interesantes como la escasez de agua, ya hay lugares en el mundo que ya no hay agua y la que hay está contaminada, ya estamos llegando a ese punto, creo que definitivamente va a dejar mensaje”, puntualizó Cao.