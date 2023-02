Andrew Garfield y Jessica Chastain, entre los presentadores de los SAG Awards

Los Ángeles (EE.UU.), (EFE).- Andrew Garfield y Jessica Chastain formarán parte del elenco de presentadores elegido para la 29ª edición de los premios del Sindicato de Actores de EE.UU. (SAG Awards, en inglés), informó la organización en un comunicado.

El intérprete irlandés Paul Mescal (“Aftersun”), la británica Emily Blunt (“The English”) y los estadounidenses Don Cheadle (“White Noise”), Caleb MacLaughlin (“Stranger Things”) y Ashley Park (“Emily in Paris”) completan la terna para entregar algunos de los galardones de este año.

Estos actores se unirán a Antonia Gentry (“Ginny & Georgia”) y Haley Lu Richardson (“The White Lotus”), quienes ya habían sido anunciados como conductores de alguno de los segmentos de la ceremonia de este año.

La entrega del galardón más especial correrá a cargo de Garfield, quien concederá a Sally Field el premio SAG Life Achievement Award, el reconocimiento anual del sindicato a un actor por sus logros profesionales y humanitarios.

Garfield y Field trabajaron juntos en las dos películas de “The Amazing Spider-Man” que fueron estrenadas en 2012 y 2014.

Figuras como Helen Mirren, Robert De Niro, Alan Alda o Morgan Freeman también recibieron el SAG Life Achievement Award en los últimos años.

Esta nueva edición de los SAG Awards, como se les conoce popularmente, cuenta con los largometrajes “The Banshees of Inisherin” y “Everything Everywhere All At Once” como principales favoritos, con cinco nominaciones cada uno.

La representación hispana en esta ocasión vendrá de la mano de Ana de Armas, que competirá por el título a mejor actriz gracias a “Blonde”, y de Jenna Ortega, finalista en el apartado de mejor actriz de serie de comedia por su papel en “Abbott Elementary”.

Los Premios del Sindicato de Actores de EE.UU. reconocen anualmente las actuaciones cinematográficas y televisivas más destacadas del curso anterior, después de una votación en la que pueden participar los 122.600 intérpretes que integran esta institución.

Junto a los Óscar, los Globos de Oro y los Critics Choice, los SAG Awards suponen una de las citas más señaladas de la temporada de galardones de Hollywood.

La 29ª edición de los Premios del Sindicato de Actores de Estados Unidos se celebrará el próximo 26 de febrero y se retransmitirá en abierto a través del canal de Netflix en la plataforma YouTube.