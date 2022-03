Andrew Whitworth, campeón con Rams, se retira luego de 16 temporadas en NFL

Redacción deportes, (EFE).- El liniero ofensivo Andrew Whitworth, campeón de la NFL con Los Angeles Rams en el Super Bowl LVI, anunció su retiro luego de 16 temporadas.

“Soy Andrew Whitworth jugador de Los Angeles Rams y hoy estoy anunciando mi retiro”, fue el mensaje que el jugador de 40 años compartió en sus redes sociales.

El ganador en la temporada 2021 del trofeo Walter Payton, Hombre del Año, que reconoce al jugador con actividades más sobresalientes de servicio a la comunidad, explicó como vivió la última etapa de su carrera con los Rams.

“Hace cinco años me dijeron que tal vez mi tiempo había terminado y aquí estoy, cinco años después dando mi opinión de lo que ha pasado en ese tiempo, y luego de 16 años de carrera, y aún me preguntan cómo has podido hacerlo a tan alto nivel”, agregó.

El cuatro veces seleccionado al Pro Bowl arribó a la NFL seleccionado por los Bengals en el lugar 55 de la segunda ronda del Draft 2006, con Cincinnati estuvo hasta 2016.

En 2017, el nacido en Monroe, Louisiana, firmó con Los Angeles Rams, escuadra con la que jugó dos veces por el campeonato de la NFL, perdió el Super Bowl LIII en 2018 ante los Patriots por 13-3, y venció en este 2022, en la edición LVI, a los Bengals 23-20.

El dueño del jersey número 77 de los Rams confesó qué es lo más preciado que se lleva como recuerdo de su trayectoria.

“Pienso en lo que ha sido este viaje y en todas las personas que han estado junto a mí y me han apoyado, creo que eso es realmente lo que más siento; no pienso en los trofeos, ni pienso en los campeonatos, pienso en la gente”.

Desde que llegó a los Rams en 2016 Andrew Whitworth fue elegido capitán del equipo por su liderazgo y por ser un ejemplo para los jugadores más jóvenes del equipo.

“Durante mi tiempo aquí siempre busqué formas de mostrarles cómo ser mejores y empujarlos a un nivel diferente de excelencia en un estándar distinto cada temporada”, compartió el liniero en su despedida.

En su carrera con los Bengals y los Rams el jugador inició 235 partidos. A los 40 años se convirtió en el liniero más veterano en jugar un Super Bowl.