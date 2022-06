Andrew Wiggins: “Esto es algo con lo que había soñado”

San Francisco (EE.UU.), (EFE).- Andrew Wiggins fue crucial en la victoria de los Golden State Warriors en el quinto partido de las Finales de la NBA y, tras el encuentro, se mostró muy orgulloso y feliz por estar ya a solo una victoria del anillo.

“Esto es algo con lo que había soñado, por supuesto, estar en esta liga y estar en el último nivel. No hay nada más grande que esto. Intenté ser agresivo. Fue un buen partido”, resumió a los medios.

Stephen Curry no tuvo su día con los Warriors (16 puntos, con 7 de 22 en tiros, y 8 asistencias) y firmó su primer partido desde noviembre de 2018 sin meter ni un triple (0 de 9).

Sin embargo, Andrew Wiggins salió al rescate con 26 puntos (12 de 23 en tiros) y 13 rebotes que apuntalaron una sólida actuación colectiva de Golden State.

Wiggins destacó la gran camaradería y el enorme espíritu colectivo que se respira en estos Warriors cuando le preguntaron por la alegría que sentían sus compañeros por él.

“Eso es amor. Eso es lo que hace que todo funcione”, dijo.

“Todos nos apoyamos los unos a los otros y queremos ver al otro haciéndolo bien y teniendo éxito. Por eso estamos aquí”, añadió.

Número 1 del draft en 2014, Wiggins terminó en 2020 su andadura en los Minnesota Timberwolves, que habían apostado fuertemente por él para ser el jugador clave de la franquicia en una aventura que no acabó como las dos partes deseaban.

En 2020 llegó a los Warriors, donde se ha convertido en el complemento perfecto del trío histórico de Golden State (Stephen Curry, Klay Thompson y Draymond Green) hasta el punto de que esta temporada fue elegido para el All-Star como titular.

“Simplemente hay mucha gente genial aquí”, indicó.

“Gente genial que te desafía, que te hace responsable. El sistema de apoyo, todo en este equipo, esta organización, te apoya y te ponen en una buena posición para hacer las cosas bien”, explicó al enfatizar “la cultura ganadora” de estos Warriors.

Por último, Wiggins, en respuesta a una pregunta sobre lo que pueden estar pensando ahora en los Timberwolves, prefirió mirar a su antiguo equipo con cariño en lugar de con actitud de revancha.

“Hay algunos fans (en Minnesota) a los que les gusto y probablemente hay otros a los que no. Pero todavía les deseo lo mejor. Tuvieron una temporada extraordinaria y tienen mucho talento bueno y joven. Van a tener muchos años buenos en el futuro”, dijo.