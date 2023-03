Ángela Aguilar de luto por el sensible fallecimiento de su abuelo

México, (Notistarz).- La cantante Ángela Aguilar atraviesa por un momento doloroso por el sensible fallecimiento de su abuelo, Adrián Álvarez, abuelo materno de la intérprete de música regional.

El señor Adrián era padre de Aneliz Álvarez, esposa de Pepe Aguilar y madre además de Leonardo. A través de sus redes sociales Aneliz le dedicó un emotivo mensaje: “El más triste recuerdo de Acapulco. Descansa en paz papá”, el cual acompañó con la imagen de una cruz y algunas instantáneas más de ella con su padre.

De acuerdo con la información difundida, el señor Álvarez murió durante un viaje que realizó con su familia al puerto de Acapulco.

Angela Aguilar también tomó su cuenta para despedirse de su abuelo: “Vuela alto, handsome grandpa” expresó en un primer comentario. Posteriormente publicó un emoji de una paloma y un corazón blanco.

Los fans de la cantante no dudaron en enviar sus condolencias y mensajes de ánimo a la intérprete de temas como “La Chancla” y “Qué Agonía”.

“Lamento lo que estés pasando, Ángelita, que los comentarios malos no te desanimen”, “Lo siento mucho beba, te mando toda la fuerza”, “Lo siento mucho, que tristeza más grande. Un gran abrazo para toda la familia” y “Mi más sentido pésame, Ángela, y QEPD tu abuelo”, fueron algunas de las expresiones de sus fans.

Hasta el momento no se han dado más detalles sobre el funeral.