Angelina Jolie expresa preocupación por la libertad de expresión en Estados Unidos

San Sebastián, España — Durante su participación en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián 2025, en apoyo a su nueva película Couture, la actriz y activista Angelina Jolie hizo una declaración sincera sobre el clima político actual en Estados Unidos. Cuando se le preguntó qué teme como artista y como estadounidense, Jolie respondió:

“Amo a mi país, pero en este momento no reconozco a mi país.”

Jolie, de 50 años, expresó además una profunda preocupación por las crecientes restricciones a la expresión personal y las libertades individuales. Destacó su perspectiva global, señalando que haber vivido una vida internacional —con una familia, amistades y visión del mundo internacionales— la ha hecho especialmente sensible a cualquier cosa que divida o limite el derecho de las personas a expresarse libremente.

Se mostró visiblemente dubitativa en la forma en que eligió responder a la pregunta.

Sus comentarios se producen tras la reciente suspensión de Jimmy Kimmel Live! por parte de ABC, programa que fue retirado del aire después de polémicas declaraciones relacionadas con la muerte del activista político conservador Charlie Kirk. Jolie no mencionó directamente esta suspensión en sus declaraciones, pero algunos observadores señalan que el momento coincide con preocupaciones más amplias sobre la presión política en los medios y el entretenimiento.