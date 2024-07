Angelina Jolie, Salma Hayek y Bruce Springsteen estrenarán sus últimos filmes en Toronto

Toronto (Canadá), (EFE).- ‘Without Blood’, dirigida por Angelina Jolie y protagonizada por Salma Hayek, tendrá su estreno mundial en la 49 edición del Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF), que también exhibirá filmes de Bruce Springsteen y Gia Coppola, anunció la organización de la muestra.

‘Whitout Blood’, la sexta película como directora de Jolie, está protagonizada por Salma Hayek, Demián Bichir y Juan Minujín y está basada en la novela del mismo título de Alessandro Baricco.

El filme ha sido incluido en el programa de Presentaciones Especiales de TIFF que este año también estrenará mundialmente, entre otros, ‘Hard Truths’, del director Mike Leigh y protagonizada por Marianne Jean-Baptiste; ‘Millers in Marriage’, de Edward Burns con Julianna Margulies, Gretchen Mol, Minnie Driver y Morena Baccarin; y ‘Relay’, de David Mackenzie con Riz Ahmed y Lily James.

También son estrenos mundiales en Presentaciones Especiales: ‘The Assesment’, de Fleur Fortuné con Alicia Vikander y Elizabeth Olsen; ‘All of You’ de William Bridges; ‘Carnival is Over’ de Fernando Coimbra; ‘Sketch’ de Seth Worley; y ‘The Last Showgirl’ de Gia Coppola.

En el programa de Galas, TIFF ha incluido dos documentales con tema musical: ‘Andrea Bocelli: Because I Believe’, un film biográfico del tenor italiano dirigido por Cosima Spender; y ‘Road Diary: Bruce Springsteen and the E Street Band’, dirigida por Thom Zimny.

En Galas TIFF también estrenará este año ‘The Return’, un drama histórico basado en la ‘Odisea’ de Homero del director Uberto Pasolini y que está protagonizado por Ralph Fiennes y Juliette Binoche.

Otros estrenos mundiales de Galas son: ‘The Penguin Lessons’, con Steve Coogan y Jonathan Pryce; ‘Unstoppable’, con Jennifer López; y ‘The Wild Robot’, un film de animación que cuenta con las voces de Lupita Nyong’o, Pedro Pascal y Kit Connor.

El festival de Toronto, uno de los más importantes del mundo, celebrará su 49 edición del 5 al 15 de septiembre en la ciudad canadiense.

La semana pasada, TIFF ya reveló que este año el festival se abrirá oficialmente con el estreno de Nutcrackers’, protagonizada por Ben Stiller y dirigida por David Gordon Green.

El filme con el que se clausurará la muestra es ‘The Deb’, la primera película como directora de la actriz australiana Rebel Wilson.