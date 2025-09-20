Animalistas demandan a Florida para impedir la primería cacería de osos negros en 10 años

Miami (EE.UU.), (EFE).- El grupo animalista Bear Warriors United (Guerreros Osos Unidos) presentó una demanda contra el Gobierno de Florida para impedir que ocurra este año la primera cacería de casi 200 osos negros en el estado en 10 años.

La asociación presentó una demanda contra la Comisión de Conservación de Vida Silvestre y Pesca de Florida (FWC, en inglés) con el argumento que no es válido su Plan de Manejo del Oso Negro, que justifica la cacería del animal al alegar que existe una sobrepoblación en el estado, con un estimado de 4.000 ejemplares.

La agrupación sostuvo que el permiso para matar a “187 osos causará un daño inminente e irreparable a la especie del oso negro de Florida porque la decisión del FWC no se basa en un manejo científico de la vida silvestre o la actual población de oso negro de Florida”.

La demanda, en una corte en el Condado de León en el norte del estado, busca revertir el anuncio de Florida, que la semana pasada abrió las solicitudes para la caza de casi dos centenas de osos tras una década de suspensión de esta controvertida práctica, para controlar la población.

La caza regulada de ejemplares del oso negro estuvo vigente entre 1930 y 1994 en Florida, donde tuvo un breve y polémico regreso en 2015, cuando hubo una “masacre injustificada”, según argumentan los demandantes.

En aquel año, los cazadores mataron a 304 osos en tan solo dos días, por lo que FWC terminó el programa antes de lo previsto, según Bear Warriors United.

Pero la FWC asegura que ha habido un incremento de encuentros entre osos y humanos, incluyendo un ataque fatal ocurrido en mayo, cuando un oso negro mató a Robert Markel, de 89 años, en el condado de Collier, al suroeste del Florida.

Mas los activistas han criticado la falta de un censo actualizado de la población de osos y advirtieron de que la medida podría poner en peligro la recuperación de la especie, que estuvo en la lista de especies amenazadas hasta 2012.