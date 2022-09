Anna Kendrick denuncia en Toronto las relaciones tóxicas con “Alice, Darling”

Toronto (Canadá), (EFE).- La actriz Anna Kendrick, que recientemente reveló su experiencia como víctima de abuso psicológico, fue la protagonista en el Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF) con el estreno mundial de “Alice, Darling”, un drama sobre una mujer atrapada en una relación sentimental tóxica.

“Alice, Darling” es la opera prima de la directora Mary Nighy, hija de los actores británicos Bill Nighy y Diana Quick, y en su reparto se incluye, además de Kendrick, a Kaniethiio Horn, Wunmi Mosaku y Charlie Carrick.

El estreno mundial del film, en el que Carrick da vida a Simon, el asfixiante novio de Alice (Kendrick), que ejerce una continua presión sobre su pareja con un sutil, pero demoledor, abuso psicológico, ha estado precedido por las revelaciones de la actriz estadounidense sobre sus propias experiencias.

Kendrick, de 37 años de edad y que recibió una nominación al Óscar como Mejor Actriz Secundaria por su actuación en “Up in the Air” (2009), confesó la semana pasada que durante el rodaje estaba recuperándose de su propia experiencia con “abuso emocional y abuso psicológico”.

En una entrevista con la revista “People”, Kendrick explicó que su representante le envió el guión de “Alice, Darling”, escrito por Alanna Francis, que es también autora del guión “The Rest of Us” (2019), porque conocía su situación.

EXPERIENCIA PERSONAL

“Estaba en una situación en la que amaba y confiaba en esa persona más que en mí misma. Así que cuando esa persona te dice que tienes un sentido de la realidad distorsionado y que eres imposible y que todo lo que crees que está pasando no está sucediendo, tu vida se hace muy confusa muy rápidamente”, declaró.

Kendrick también ha explicado que decidió participar en el film de Nighy, que está rodado en su totalidad en Toronto y sus alrededores, porque el guión era distinto a muchas otras películas sobre relaciones abusivas y parecía similar a lo que ella estaba experimentando.

En “Alice, Darling”, Nighy, Kendrick y el resto del elenco transmiten ese goteo de manipulación y presión que finalmente se convierte en una relación destructiva.

“Alice, Darling” es uno del creciente número de filmes dirigidos por directoras que están ganando la atención de la crítica en la 47 edición de la muestra de Toronto, que se inició el 8 de septiembre y concluirá el 18 de este mes.

Películas y directoras como “The Woman King”, de Gina Prince-Bythewood, “Women Talking”, de Sarah Polley, “Catherine Called Birdy”, de Lena Dunham, “When Morning Comes”, de Kelly Fyffe-Marshall, o “Prisoner’s Daughter”, de Cahterine Hardwicke.

También el cine latinoamericano y español está representado en esta edición por directoras como Elena Rodríguez Riera, Claudia Sainte-Luce, Laura Baumeister o Lina Rodríguez.

El segundo estreno del programa de Galas del domingo es la última película del prolífico director, escritor y productor estadounidense Tyler Perry, “A Jazzman’s Blues”.

El film, cuyo guión fue el primero que Perry escribió en 1995 al inicio de su carrera, está interpretado entre otros por Joshua Boone, Amirah Vann, Solea Pfieffer y Austin Scott, será estrenado en salas de cine el 16 de septiembre y una semana después será lanzado en la plataforma Netflix.

RACISMO EN EE.UU.

“A Jazzman’s Blues” se sitúa en el sur profundo de Estados Unidos en la década de los años cuarenta del siglo pasado y sigue a dos jóvenes amantes negros, Bayou (Joshua Boone) y Leanne (Solea Pfeiffer) que se reencuentran años después cuando sus vidas han cambiado radicalmente.

El film ha atraído el favor de la crítica y cuenta con la importante participación del músico Terence Blanchard, habitual colaborador del director Spike Lee.

También este domingo se estrena en el festival de Toronto el film “El suplente”, del director argentino Diego Lerman y que está interpretado en sus principales papeles por Juan Minujin, Alfredo Castro, Bárbara Lennie y Rita Cortese.

“El suplente” es una coproducción entre Argentina, Italia, México, España y Francia, centrada en un maestro que debe abandonar su puesto en Buenos Aires cuando uno de sus alumnos es amenazado por un narcotraficante local.

Tras su estreno en la noche del domingo en Toronto, la película será exhibida en el Festival de Cine de San Sebastián donde competirá en la Sección Oficial para intentar hacerse con la Concha de Oro de la muestra española.

Junto con el suplente, TIFF ha programado este domingo las creaciones de dos artistas colombianas: “So Much Tenderness”, de la directora Lina Rodríguez, y LIDO TV, de la cantante Lido Pimienta.