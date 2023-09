Annette Bening nada en Toronto hacía una nueva nominación de los Óscar con “Nyad”

Toronto (Canadá), (EFE).- La actriz Annette Bening estrena este martes en el Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF) “Nyad”, un “biopic” sobre una conocida nadadora estadounidense de larga distancia y con el que podría alcanzar un Óscar que se le ha escapado ya en cuatro ocasiones.

Bening es una de las grandes actrices estadounidenses de finales del siglo XX, compañera de reparto de actores como Warren Beatty, Harrison Ford, Michael Douglas o Denzel Washington, y protagonista de películas como “The Grifters” (1990), “Bugsy” (1991) y “American Beauty” (1999).

Ha sido nominada en cuatro ocasiones a los premios de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood, precisamente por sus actuaciones en “The Grifters”, “American Beauty”, “Being Julia” (2004) y “The Kids Are All Right” (2010).

Pero hasta ahora, nunca ha podido alzar la preciada estatuilla.

A los 65 años, la actriz puede tener una nueva oportunidad con “Nyad”, el filme que estrena este martes en Toronto, dirigido por Elizabeth Chai Vasarhelyi y Jimmy Chin y en el que también intervienen Jodie Foster, Rhys Ifans y Ethan Jones Romero, entre otros.

Precisamente Foster, Chai Vasarhelyi y Chin son ganadores de los Óscar. Foster, de 60 años y que fue la niña prodigio que participó en “Taxi Driver” (1976), es poseedora de dos estatuillas a la Mejor Actriz por su papel en “The Accused” (1988) y “The Silence of the Lambs” (1991).

Por su parte, el matrimonio formado por Chai Vasarhelyi y Chin ganó un Óscar en 2019 por su trabajo de dirección del documental “Free Solo”.

En “Nyad” Bening da vida a Diana Nyad, quien a los 64 años se convirtió en 2013 en la primera persona que nadó de Cuba a Estados Unidos sin ninguna protección contra los tiburones que habitan esas aguas.

Nyad, una escritora y nadadora de larga distancia, recorrió los 177 kilómetros que separan La Habana de Key West en 53 horas. Era su quinto intento en tres años en lograr la hazaña.

Paradójicamente, si Bening es nominada a un Óscar por “Nyad”, filme que forma parte de la factoría de Netflix, sería también el quinto intento de la actriz para llevarse a casa una de las estatuillas de la Academia.

Por lo que han narrado a la prensa los directores de “Nyad”, Bening ha trabajado a conciencia para protagonizar la cinta.

La actriz empezó su entrenamiento más de un año antes del inicio del rodaje para que su técnica nadadora fuera la adecuada. Y luego se pasaba horas y horas en el agua durante el rodaje hasta el punto que los directores no requirieron los servicios de dobles para sus secuencias.

La segunda película destacada este martes en TIFF es “Flora and Son”, del irlandés John Carney, que dirigió “Once” (2007), filme que obtuvo un Óscar a la Mejor Canción Original.

Protagonizada por Eve Hewson y Jack Reynor, narra los intentos de una madre para conectar con su hijo adolescente a través de la música.

También este martes se estrena en el Festival de Toronto, que se inició el 7 de septiembre y concluye el 17, la coproducción entre México y España “A cielo abierto”, dirigida por Mariana y Santiago Arriaga y protagonizada entre otros por Federica García, Theo Goldin y Máximo Hollander.

El guión de “A cielo abierto” es del escritor Guillermo Arriaga, padre de los directores y ganador en 2005 del Premio al Mejor Guión en el Festival Internacional de Cannes por “Los tres entierros de Melquiades Estrada”. Arriaga también fue nominado a un Óscar por el guión de “Babel” (2006).