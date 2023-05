Antetokounmpo, Doncic, Embiid, Tatum y Gilgeous-Alexander, el quinteto del año en la NBA

Chicago (EE.UU.), (EFE).- El griego Giannis Antetokounmpo, el esloveno Luka Doncic, Joel Embiid, Jayson Tatum y el canadiense Shai Gilgeous-Alexander figuraron en el mejor quinteto de la temporada de la NBA, informó la liga en un comunicado.

Gilgeous Alexander se coló en el estelar quinteto tras su brillante temporada con los Oklahoma City Thunder, a los que llevó al ‘play-in’ tras salir muy lejos de los favoritos para alcanzar la postemporada.

El canadiense, de 24 años, promedió 31.4 puntos, 4.8 rebotes y 5.5 asistencias por partido con los Thunder.

Doncic fue incluido en el mejor quinteto del año, pese a que los Dallas Mavericks vivieran una temporada muy negativa, en la que no lograron clasificarse para los ‘playoffs’.

El esloveno brilló a nivel individual y sus números fueron sobresalientes. Promedió 32.4 puntos, 8.6 rebotes y ocho asistencias por encuentro en el equipo de Jason Kidd.

No falta en el quinteto Embiid, flamante MVP de la temporada, así como Antetokounmpo, de los Milwaukee Bucks, y Tatum, de los Boston Celtics.

Antetokounmpo fue el único en ser elegido como integrante del primer equipo de forma unánime.

El segundo mejor quinteto está integrado por Jaylen Brown (Boston Celtics), Jimmy Butler (Miami Heat), Steph Curry (Golden State Warriors), el serbio Nikola Jokic (Denver Nuggets) y Donovan Mitchell (Cleveland Cavaliers).

Por último, el tercer equipo está formado por De’Aaron Fox (Sacramento Kings), LeBron James (Los Angeles Lakers), Damian Lillard (Portland Trail Blazers), Julius Randle (New York Knicks) y Domantas Sabonis (Sacramento Kings).