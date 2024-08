Antigua se juega ante CAI el pase a la siguiente fase de la Copa Centroamericana

Ciudad de Guatemala, (EFE).- El Antigua de Guatemala se juega este martes el subliderato del grupo C de la Copa Centroamericana cuando reciba al Club Atlético Independiente (CAI) de Panamá, con la esperanza de amarrar el boleto a la siguiente fase.

El club guatemalteco lleva cuatro puntos en dos partidos previo a su compromiso de este martes en el estadio Pensativo de Antigua Guatemala, unos 50 kilómetros al oeste de la capital del país.

Por su parte, el CAI suma un punto y ocupa actualmente la tercera posición del grupo C de la Copa Centroamericana de la Confederación del Norte, Centroamérica y El Caribe de Fútbol (Concacaf).

Al Antigua lo dirige el español Javier López, en su primera temporada como director técnico en el fútbol guatemalteco y en el torneo regional.

El club que comanda López le ganó a domicilio por 1-4 al Port Layola en la primera fecha del certamen, pero no pudo pasar del empate sin tantos la semana pasada ante el Águila de El Salvador.

En el mismo grupo, el CAI fue goleado 3-0 por el Olimpia de Honduras el pasado 1 de agosto en el debut de ambos equipos en el certamen.

El equipo del entrenador español intentará hacer valer su condición de local para seguir con vida en el torneo, ya que solo le quedaría pendiente una fecha posterior por jugar, frente al Olimpia hondureño precisamente.

Según el reglamento establecido para la Copa Centroamericana, los dos primeros lugares de los cuatro grupos se clasifican a la siguiente fase.

El certamen del istmo reparte un total de seis boletos para la Liga de Campeones de la Concacaf, que se llevará a cabo en el primer semestre de 2025.