Anuncian conferencia nacional para promover crecimiento de empresas latinas

Los Ángeles, (EFE News).- L’ATTITUDE, la conferencia nacional que promueve el crecimiento económico de los latinos en Estados Unidos, anunció este lunes su cita anual en San Diego, California, a realizarse entre el 29 de septiembre y el 2 de octubre de 2021.

El evento contará este año con la participación de los directores ejecutivos de The Walt Disney Company, Nike, AT&T, Home Depot, Bank of America, Cisco, Sony Pictures Entertainment y PayPal, entre otros, destacaron los organizadores.

Sol Trujillo, cofundadora de L’ATTITUDE, dijo en un comunicado que “la historia y los datos indican que la economía de Estados Unidos no puede recuperarse por completo (tras la pandemia) sin que el colectivo latino continúe su papel de liderazgo económico”.

Añadió que la conferencia, como en sus cuatro años de historia, pretende “iniciar un diálogo y brindar ejemplos reales del éxito en el mercado y transformar este discurso en acción”.

A la conferencia asistirá un grupo de empresarias, consideradas como las más poderosas del país, así como nuevos empresarios que están marcando la diferencia en el ámbito de los negocios, las finanzas, el emprendimiento, la política y Hollywood, resaltaron los organizadores.

Gary Acosta, cofundador de L’ATTITUDE y director ejecutivo de NAHREP (Asociación Nacional de Profesionales Hispanos en Bienes Raíces), advirtió que “los latinos estadounidenses son los empresarios más prolíficos del país y el crecimiento de las pequeñas empresas será uno de los temas clave en el evento de este año”.