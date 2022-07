Anuncian primera edición del Miami Latin Festival, dirigido a la comunidad diversa 

*Un cartel de estrellas de la música latina

Miami, (Notistarz).- La primera edición del Miami Latin Festival, el evento masivo dirigido a entretener la comunidad diversa de Miami, se realizará del 20 al 23 enero de 2023 con un súper cartel de artistas latinos de diferentes géneros, informaron los organizadores.

Algunos de los artistas invitados son: Stevie B, Gloria Gaynor, Lisa Lisa, Expose, KC And the Sunshine Band, George Lammond, Oscar D’ Leon, Grupo Niche, Rey Ruiz, Luis Enrique, y Víctor Manuel.

Además Jose Alberto el Canario, Tito Nieves, Jerry Rivera, India, Osmani Garcia, Srta. Dayana, Gente De Zona, Jacob Forever, El Chacal, Lenier, El Micha, entre otros.

El festival se dividió en tres días, el 20 de enero es el Freestyle/Disco Extravaganza, el 21 de enero, la reunión de Club Mystique (Salsa), y el 22 de enero, Música Urbana Cubana.

“Algunos de los gerentes en la música más destacados se han unido para crear una experiencia única para los amantes de la música y la nostalgia. Una de las cosas que hace este festival diferente a todos los otros, es que el público va a poder escoger de una lista a su artista favorito que quieran ver”, se informó mediante un comunicado.

Cada género tendrá entre 6-8 artistas, del cual el público podrá escoger tres de ellos, y los gerentes del evento el resto. El artista de cada género que tenga más votos recibirá un galardón de “El artista más popular de Miami Latin Festival”.

La primera edición del Miami Latin Festival se realizará en el Miami-Dade County Fair & Exposition, Inc. en el Arnold Hall & Reilly Coliseum, un sitio de 78,000 pies cuadrados, todo bajo techo.