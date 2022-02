Aporte hispano a los ferrocarriles de EE.UU. será recuperado por universidad

Denver (CO), (EFE).- Una asociación entre una empresa ferroviaria y la Universidad de Nebraska en Omaha (UNO) recuperará el aporte de más de un siglo que han realizado los hispanos en ferrocarriles del Medio Oeste de Estados Unidos.

“Las historias orales les darán una voz a los latinos y a otras minorías étnicas y raciales, a las mujeres y a las poblaciones marginalizadas que no siempre son incluidas en los registros históricos”, informó la Oficina de Estudios Latinos y Latino Americanos (OLLAS) de UNO.

Dos académicos de OLLAS colaborarán con el Museo del Ferrocarril de Union Pacific (UP), con sede Council Bluffs (Iowa), “para compilar las historias no escritas de trabajadores ferroviarios latinos”.

El museo recibió un subsidio por parte de la Fundación Comunitaria de Omaha para cubrir el costo de la iniciativa, supervisada por Cristián Doña-Reveco, director de OLLAS, y dirigida por Ramón Guerra, profesor en UNO, experto en diversidad e investigador de temas culturales y de literatura latina.

“Todas las historias y todo el material donado (como fotografías) serán accesibles al público en la Colección de Archivos Especiales de la Biblioteca de UNO y en el Museo del Ferrocarril de UP”, detalló la universidad.

Según el sitio web History Nebraska, dependiente del gobierno de ese estado, los latinos (específicamente, mexicanos) comenzaron a llegar a ese estado a principios del siglo pasado.

Hacia 1930, ya había unos 6.300 mexicanos, la mayoría de ellos radicados en el sur de Omaha, donde aún existen esos barrios hispanos.

Aquellas familias tenían como opciones de trabajo los frigoríficos y empacadoras de carne, o la industria del ferrocarril.

Los hombres trabajaban tanto en frigoríficos como en ferrocarriles debido a que cuidaban del ganado en los corrales cerca de las estaciones ferroviarias y luego recibían el pago en forma de vagones, que los mexicanos adaptaban en hogares. De esa manera, usando las vías, podían desplazar sus hogares y sus familias a otros lugares de empleo.

History Nebraska explica que los mexicanos enfrentaron “difíciles circunstancias” en aquella época debido a “discriminación y marginalización”. Pero eso mismo los llevó a crear “centros culturales y sociedades patrióticas” que todavía siguen operando.

Los mexicanos y décadas más tarde otros inmigrantes hispanos ayudaron a construir los ramales de UP y de otras compañías, como la ya desaparecida Colorado & Southern and Burlington, en Nebraska, Iowa, Colorado y otros estados de la región.

“La comunidad latina desempeñó un papel significante en la construcción del ferrocarril, pero esa participación mayormente no se ha reconocido, como tampoco se reconoce el continuo aporte de los latinos en cada aspecto del trabajo ferroviario”, agrega la universidad.