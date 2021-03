Apple analiza socios comerciales para fabricar Apple Car y aumentar sus acciones

Aumentar el valor de sus acciones encontrando un socio comercial para fabricar el Apple Car, es una apuesta que analiza Apple

General Motors, Hyundai, Ford y Tesla, son los más interesados en cooperar con Apple para desarrollar el nuevo Apple Car que podría estar disponible en 2024

NotiPress.- En medio del auge de los autos eléctricos, una de las compañías más importantes de tecnología, Apple, busca un socio comercial para comenzar la fabricación de su auto eléctrico Apple Car. Las ambiciones de la compañía con sede en Cupertino, California, suponen que, de encontrar un socio comercial, sus acciones podrían aumentar hasta un 66 por ciento, según la firma de inversiones Wedbush.

Aunado a ello, Apple tiene la intención de presentar a más tardar en el segundo semestre de 2021 a quien será su socio para fabricar los vehículos 100 por ciento eléctricos de la compañía. Dos empresas -General Motors (GM) y Ford- son las que han revelado tener una ambición por fabricar el vehículo eléctrico.

Otras opciones se podrían estar barajeando entre Hyundai y Volkswagen, aunque esta última afirmó que no tiene planes para trabajar con Apple en su nuevo auto. “La industria automotriz no es un sector tecnológico cualquiera, no se puede tomar de un solo golpe, Apple no podrá construir un vehículo totalmente eléctrico de la noche a la mañana”. Esas fueron las palabras del CEO de Volkswagen, Hebert Diess en una entrevista para el diario Frakfurter Allgemeine Zeitung.

Asimismo, Nissan también negó los acuerdos comerciales con Apple, la empresa japonesa afirmó que mantuvo conversaciones con la compañía, pero se negó a ser el equivalente a Foxconn. La firma japonesa explicó al Financial Times, que está dispuesto a conversar con otras empresas sobre posibles cooperaciones, pero se negó rotundamente a fabricar vehículos bajo la marca Apple. “No vamos a cambiar nuestra manera de fabricar vehículos”, así lo expresó Hiroto Saikawa, CEO de la firma nipona.

Hyundai es una de las mejores opciones para la compañía de la manzana, pues posee grandes plantas de producción en todo el mundo gracias a su Plataforma Modular Global Eléctrica patentada. Su diseño podría brindarle a Apple las capacidades de integración autónoma que requiere la compañía para desarrollar su auto con software propio. De encontrar en Hyundai un socio comercial, los especialistas afirman que la firma de tecnología podría aumentar hasta 225 dólares por acción. Además, si la empresa obtiene entre el 5 y 10 por ciento de participación podría ser otro pilar de crecimiento para la empresa de Cupertino.

Si bien, el mercado de vehículos eléctricos comienza a tener una oportunidad de oro para crecer, Apple debe aprovechar la oportunidad de asociarse con una empresa automotriz para crecer más su negocio. Aunque encontrar al socio adecuado será una tarea titánica, GM, Ford e incluso Tesla están interesados en fabricar Apple Car y llevarlo a las agencias para 2024.

