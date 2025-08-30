29.5 C
Apple anuncia un evento el 9 de septiembre y se espera la presentación del nuevo iPhone 17

By El Periódico USA
Imagen de archivo. EFE/EPA/SARAH YENESEL

Nueva York, (EFE).- La tecnológica estadounidense Apple presentará el 9 de septiembre sus nuevos dispositivos, entre los que se espera que se encuentre el nuevo teléfono iPhone 17, en un evento que se celebrará en su sede de Cupertino (California) bajo el lema “Awe dropping” (Impresionante).

En la invitación del evento se ve el mítico logo de la empresa -el de la manzana mordida- pero como si hubiese sido fotografiado con tecnología térmica, ya que los bordes están een rojo -color que indica calor- y el centro de azul -frío-.

Se espera que, además de nuevos modeles de sus teléfonos inteligentes, Apple anuncie en su evento nuevos modelos del Apple Watch.

Desde 2020, los eventos los lanzamientos de Apple se realizan mediante videos pregrabados.

El evento se retransmitirá en la web de la compañía a partir de las 10 hora local (17 hora GMT).

