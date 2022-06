Apple presenta nuevo software en una WWDC que ya no será totalmente virtual

Nueva York, (EFE).- Apple arranca mañana lunes su conferencia anual de programadores WWDC con un evento en el que se espera que presente actualizaciones de software y que volverá a tener un componente presencial tras dos años siendo exclusivamente virtual por la pandemia.

Aunque gran parte de la WWDC será nuevamente remota, Apple ha invitado a algunos programadores a su sede de Cupertino (California, EE.UU.), en una señal de relativa vuelta a la normalidad.

La conferencia se alargará hasta el viernes, pero el evento central tendrá lugar el lunes, con la tradicional “keynote” o presentación de novedades por parte de los principales directivos de la firma.

En ella, se da por hecho que Apple anunciará una puesta al día de los sistemas operativos de sus teléfonos, tabletas y ordenadores, aunque como es habitual la empresa no ha confirmado nada.

Según varios medios, el mayor cambio podría llegar para los iPad, con modificaciones para facilitar aún más la multitarea y acercar la experiencia de uso de esta tableta a la de un ordenador portátil, algo que muchos usuarios reclaman desde hace años.

En el caso del iOS 16, la nueva versión del sistema operativo del iPhone, los expertos prevén nuevas funciones disponibles desde la pantalla de bloqueo y novedades en la aplicación de Mensajes y en la de Salud.

Los desarrolladores serán los primeros en poder acceder a versiones beta de los nuevos sistemas operativos de Apple, que habitualmente tardan unos meses en llegar al grueso de los usuarios.

Además, algunos analistas vaticinan que esta conferencia puede estar marcada por avances en el ámbito de la realidad aumentada y la realidad virtual, en los que Apple lleva años trabajando pero donde por ahora no ha lanzado sus grandes apuestas.

Mientras, no se esperan grandes noticias de hardware, algo que probablemente la multinacional se guardará para el otoño, cuando suele dar a conocer, entre otras cosas, sus nuevos iPhone, aunque tampoco se descarta la posibilidad de algún nuevo portátil, quizás un remozado MacBook Air.

Los dos últimos años la WWDC ha sido exclusivamente virtual y, aunque en esta ocasión el grueso de la programación continúa con ese formato, Apple ha repartido invitaciones para el “evento especial” de este lunes en Apple Park, el enorme campus que la empresa tiene en Cupertino.

La presentación principal podrá seguirse en directo a partir de las 10.00 del lunes hora del Pacífico estadounidense (17.00 GMT).

El resto de la semana Apple lo dedicará sobre todo a charlas y talleres para dar a conocer a los programadores las nuevas posibilidades de su software y alimentar el negocio de las aplicaciones externas, que distribuye a través de la App Store y que son una importante fuente de ingresos para la firma.

Como otras tecnológicas, la compañía de la manzana mordida vio cómo su negocio se disparaba durante la pandemia, aunque los últimos meses han sido algo más complicados por la coyuntura económica global y los problemas en la cadena de suministros.

Esos riesgos los subrayó Apple cuando el pasado abril presentó sus cuentas más recientes, que fueron muy positivas, con unos beneficios netos de 59.640 millones (un 14 % más) entre octubre y marzo, su primer semestre fiscal.

Las ventas de teléfonos iPhone y un fuerte crecimiento de su división de servicios, la gran apuesta de futuro de la empresa, fueron los principales artífices de esos buenos resultados.

Las cifras, sin embargo, no aliviaron las dificultades que atraviesa en bolsa Apple, cuyas acciones han perdido en lo va de año alrededor de un 17 % de su valor.