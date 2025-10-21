Apple TV llega a un acuerdo para transmitir las carreras de F1 en EE.UU. a partir de 2026

Washington, (EFE).- A partir de 2026, Apple TV tendrá los derechos exclusivos en EE.UU. para la retransmisión de la Fórmula 1, según un acuerdo anunciado entre el campeonato automovilístico internacional y el servicio de ‘streaming’.

El acuerdo, con una duración de cinco años, supondrá que los entrenamientos libres, calificación, carreras de sprint y los grandes premios del campeonato serán transmitidos en EE.UU. a través de Apple TV.

Aunque ni Apple TV ni F1 han ofrecido cifras económicas del contrato, medios especializados han señalado que ronda los 140 millones de dólares por temporada.

La llegada de Apple TV a la F1 supone el fin de la relación que la competición automovilística mantenía desde hace siete años con el canal de televisión deportivo estadounidense ESPN, propiedad de Disney.

El contrato con Apple TV también confirma el creciente interés mundial por la F1. Desde que la empresa estadounidense Liberty Media adquirió la organización del campeonato mundial en 2018, los seguidores del deporte en los medios sociales han pasado de 18,7 millones a 107,6 millones.

A la popularidad de la F1 han contribuido series como ‘Drive to Survive’ que emite Netflix desde 2019 y que ha ganado un gran número de seguidores en Estados Unidos, un mercado en el que Liberty Media quiere ampliar la presencia del deporte.

Una encuesta realizada este año por F1 señaló que el 47 % de los nuevos aficionados estadounidenses a la Fórmula 1 que siguen el deporte desde hace menos de cinco años, tienen entre 18 y 24 años y más de la mitad son mujeres.

El servicio de ‘streaming’ de Apple también ofrecerá de forma gratuita algunas de las carreras y entrenamientos libres durante la temporada.

Además, “Apple amplificará el deporte a través de Apple News, Apple Maps, Apple Music, Apple Sports y Apple Fitness+”, señaló la F1 en un comunicado.

El servicio de retransmisión F1 TV Premium de la Fórmula 1 seguirá estando disponible en Estados Unidos, pero a través de Apple TV. Los suscriptores del servicio de ‘streaming’ de Apple tendrán acceso gratuito a F1 TV Premium.

El acuerdo se produce después de que Apple TV produjese el largometraje ‘F1: The Movie’, protagonizado por Brad Pitt y que se rodó en varios circuitos del calendario los mismos fines de semana en los que se celebraba la competición.

Para la realización de la película, que ha recaudado unos 628 millones de dólares en todo el mundo y tuvo un presupuesto de alrededor de 200 millones, Apple TV desarrolló una nueva tecnología y una cámara especial para filmar desde los vehículos, que la compañía podría utilizar en sus retransmisiones.

Apple también ha apuntado a una integración entre las retransmisiones y la tecnología de realidad virtual.

Stefano Domenicali, presidente y consejero delegado de Fórmula 1, declaró que “es una asociación increíblemente ilusionadora tanto para Fórmula 1 como para Apple, que asegurará que seguimos maximizando nuestro potencial de crecimiento en EE.UU.”.

Por su parte, Eddy Cue, vicepresidente de Apple, afirmó que “2026 marca una nueva era transformadora para Fórmula 1, desde nuevos equipos a nuevas regulaciones”, en referencia a la llegada del equipo estadounidense Cadillac a la competición y el inicio de una nueva serie de normativas técnicas que cambiarán los vehículos.