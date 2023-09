Aracely Arámbula no sé contiene y despotrica contra Luis Miguel

México, (Notistarz).- La actriz mexicana Aracely Arámbula habló por primera vez sobre la nula relación que mantiene Luis Miguel con sus hijos y confesó que tampoco recibe la pensión alimenticia para ellos, por lo que le sorprende ver todas las atenciones que tiene con las hijas de Paloma Cuevas, su comadre.

La también cantante hizo algunas declaraciones durante su paso por la alfombra roja de los 100 mil espectadores de la obra “Vaselina”, en las cuales confesó que “El Sol” no ha visto a sus hijos, además habló sobre el romance que mantiene con Paloma Cuevas, aunque dejó ver que el cantante tiene cero contacto con sus hijos, Miguel y Daniel.

“Lo único que sí les quiero decir es que ese comunicado que salió por allá de España que yo no le permitía a mis hijos ver a su papá es una total mentira, por eso yo lo aclaré y les puse es falso”, expresó “La Chule” ante los medios de comunicación.

“Siempre ha tenido las puertas abiertas. Decían que yo tenía que estar presente para que él los pudiera ver, para empezar no me interesa verle la cara porque me cae muy mal, ahorita me cae muy mal, no se ha portado nada bien”, agregó.

De acuerdo a sus declaraciones, el cantante, quien tiene una extensa gira por América Latina y Estados Unidos, que comprenderán además los primeros meses de 2024, no ha visto a sus hijos en casi 10 años.

“Decían ‘tiene que estar ella presente’ pues era cuando tenían 4 y 6, pero ahorita tienen 16 y 14, ya están más altos que él, así que ojalá que si él tiene esa conciencia de verlos los tiene que buscar, que no esté esperando que lleguen al concierto como cuando él truena los dedos y están ahí todos, o sea la verdad es que así como sale ese sol enorme tan grande –no quiero decir nada malo, pero voy a decir las cosas que siento–, tan grande como su ego que así de grande sea el corazón para sus hijos”.

Desde hace algunos meses Luis Miguel mantiene una relación con Paloma Cuevas, quien radica en España, incluso el cantante también pasa mucho tiempo en dicho país europeo y paparazzi lo han fotografiado yendo a la escuela por las hijas de la empresaria, quien fuera esposa de Enrique Ponce.

“Mis hijos sí dijeron ‘mamá, ¿por qué mi papá fue a recoger a las hijas de esa señora?’ Y le dije ‘bueno, mira, son las hijas de nuestros amigos, ellos no tienen la culpa de nada’. Ellos no se enojaron, simplemente dijeron ‘por qué si va para allá y no viene a mi escuela’ y le dije ‘mi amor porque le gusta estar en España'”, expresó.

“La conozco muy bien, si es mi comadre, estuvo en la pila bautizmal cargando a mi hijo… ella fue madrina por Enrique Ponce, porque era íntimo amigo de Luis, y ahora anda con la exmujer de mi compadre Enrique”.