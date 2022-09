La primera película de terror del cineasta mexicano Isaac Ezban, estrenó en más de mil salas de cines de México.

Ciudad de México. – El actor Arap Bethke regresa al cine con ‘Mal de Ojo’ la primera película de terror del cineasta mexicano Isaac Ezban, donde comparte créditos con la actriz Ofelia Medina.

“Mal de ojo es una película 100 por ciento mexicana, no es cualquier producción, pues se trata de un proyecto que busca retomar una de las leyendas más conocidas en la cultura mexicana: las brujas. Es una historia de terror folclórico muy bien planteada y dirigida por Isaac Ezban”, señaló Bethke.

El histrión quien dijo sentirse honrado de volver a trabajar con la actriz Ofelia Medina, añadió, “No es una historia más de brujería, aquelarres y demonios, sino una historia oscura y siniestra que llega a las salas de cine mexicano para demostrar que en este país también se puede asustar”.

En este filme, además de compartir créditos con una actriz de la talla de Ofelia Medina, quien cuenta con más de 50 películas del cine mexicano, también participan: Paola Miguel, Samatha Castillo, Ivanna Sofía Ferro, Paloma Alvamar y Victoria Guerrero. La producción esta a cargo de Edgar San Juan, y los guionistas son: Junior Rosario, Edgar San Juan Padilla e Isaac Ezban.

En su primer largometraje de terror, Isaac Ezban aborda una leyenda legendaria que nos lleva a reconocer que hay maldiciones eternas, que pueden traspasar generaciones, que pueden cobrar factura cuando menos lo esperas. Una película que sorprende no sólo por su manufactura sino por la manera que aborda la historia, logrando crear una empatía con el espectador y llevarle, a pesar de no reinventar nada, a interesarse por lo que se narra.

Sinopsis: ‘Mal de Ojo’ es una película que está inspirada en mitología caribeña de magia negra y vudú que narra la historia de Nala, una niña de 13 años que al tener que quedarse con su abuela en el campo mientras sus padres tratan de encontrar la cura para su hermana enferma, descubre que las leyendas y supersticiones de la zona tienen su origen en hechos reales. Atraída por las fuerzas que se manifiestan a su alrededor y buscando proteger a su hermana enferma, Nala proyectará en su abuela todos sus miedos hasta cuestionarse si su abuela no es lo que parece.

La película se encuentra en cartelera en más de mil salas de cine de la república mexicana, por lo que Arap Bethke invita al público a ver el filme y apoyar el cine mexicano.

"Los invito a que no se pierdan Mal de Ojo, van a pasar un buen susto y les va a dar muchísimo miedo", concluyó. Arap nacido en Kenia y criado en México, actualmente graba en Miami Juego de Mentiras, la nueva serie de Telemundo, un thriller lleno de intriga, misterio, pasión y amor protagonizado por el histrión keniano-mexicano. Bethke es conocido por su trabajo en las series y novelas como 'Mujer de Nadie' (2022), 'Buscando a Frida' (2021) 'La Usurpadora' (2019), 'La Piloto' (2017, 2018), 'Club de Cuervos' de Netflix (2015), y las películas 'Sin Origen" (2020), 'Guadalupe Reyes' (2019) y 'No se aceptan Devoluciones' (2013). Próximamente estrena la película mexicana "Permitidos" para ViX. A lo largo de su ascendente e impecable trayectoria actoral tiene en su haber más de 12 películas y sobre 25 producciones para televisión y plataformas digitales OTT. Su destacado trabajo en cine, televisión y teatro le ha otorgado diversos premios y reconocimientos. Ha sido el rostro de marcas internacionales para campañas publicitarias, además de presentar múltiples programas de televisión y entregas de premios. Fue nombrado Embajador del Medio Ambiente en México por The Climate Project México, fundación de Al Gore. También es portavoz de "The Climate Reality Project" uniéndose al Premio Nobel y ex vicepresidente de Estados Unidos Al Gore en la octava edición del evento "24 Hours of Reality broadcast, Protect Our Planet, Protect Ourselves" (24 horas de realidad: proteja a nuestro planeta, protéjase a nosotros mismos). Recientemente el Arap fue elegido entre "Los 100 Latinos más influyentes y comprometidos con la acción climática 2021". La personalidad extrovertida de Bethke es la combinación perfecta para sus pasatiempos, que incluyen el surf, andar en bicicleta y moto, cocinar y viajar. Disfruta muchísimo de leer libros y ver películas.