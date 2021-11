Argentina está en Catar, Uruguay se desmorona, Chile pincha y Perú renace

Redacción Deportes, (EFE).- Argentina selló su clasificación al Mundial de Catar, como el jueves lo hizo Brasil, gracias a la mano de Ecuador, que hizo pinchar a Chile en una fecha en la que Uruguay se desmoronó, Perú renació y Colombia, que no gana ni marca, sigue agarrada por los pelos al torneo de 2022.

En el segundo capítulo de un Superclásico sudamericano que mantiene en suspenso el del 5 de septiembre, la rivalidad quedó en tablas, sin goles, con muchas jugadas al extremo y el reclamo de una tarjeta roja no dada a Nicolás Otamendi por un codazo a Raphinha.

La Canarinha, con 35 puntos producto de 11 victorias y 2 empates en 13 partidos, mantuvo a 6 puntos de distancia a la Albiceleste que, no obstante, ya tiene la diferencia necesaria sobre sus demás perseguidores para asegurarse la segunda de las cuatro plazas directas que la FIFA concede a la Conmebol para el próximo Mundial.

Con 29 puntos, Argentina también conserva 6 de ventaja sobre la sorprendente y joven selección de Ecuador, que hoy se encargó de descarrilar a un aspirante directo a los puestos de clasificación al vencer por 0-2 a la Roja en Santiago de Chile.

Un gol a los 9 minutos del defensor de 23 años Pervis Estupiñán, y otro cuando caía el telón del partido, a los 93, del centrocamista de 20 Moisés Caicedo, bastaron a la Tri para sacar los 3 puntos, acumular 23 y garantizar su primera victoria oficial en territorio chileno.

Chile, que comenzó la decimocuarta jornada en el cuarto puesto, quedó estacionado con 16 enteros y se cayó al sexto.

Colombia, que no sabe ganar pero sí empatar, cedió en Barranquilla un 0-0 a Paraguay y completó su quinto partido sin anotar gol, una particular anemia ofensiva que de momento le deja con 17 enteros en el cuarto puesto, que concede la última plaza directa en Catar.

Aunque la Albirroja necesitaba ganar para mejorar su menguada renta, los dirigidos ahora por el argentino Guillermo Barros Schelotto parecieron satisfechos con el empate que les deja penúltimos con 13.

La decimocuarta jornada que cerró en 2021 la actividad en las eliminatorias también deparó un salto de cualidad para Perú.

La Blanquirroja demostró este martes con su llegada al quinto puesto que en las eliminatorias sudamericanas no siempre lo que comienza mal termina igual, o peor.

Un gol del ítalo-peruano Giancarlo Lapadula, otro de falta de Christian Cueva y un penalti atajado por Pedro Gallese a Darwin Machís resultó ser la combinación perfecta para garantizar el triunfo a domicilio por 1-2 que dejó a los de Ricardo Gareca con 17 unidades.

La Vinotinto cierra la clasificación en el foso con 7 puntos de 42 posibles.

Preocupante situación vive la selección de Uruguay, que en la apertura de la decimocuarta jornada cayó goleada por 3-0 ante Bolivia en los 3.640 metros de altitud de La Paz y quedó estacionada con 16 puntos en el séptimo puesto.

Su verdugo de hoy pasó a ilusionarse al completar 15.

La Celeste acumuló cuatro derrotas en igual número de jornadas jugadas entre octubre y noviembre. Además del 3-0 de hoy, el viernes sucumbió en Montevideo por 0-1 ante Argentina, que el 10 de octubre le vapuleó por 3-0, y el 14 del mismo mes fue atropellada 4-1 por Brasil.

A pesar del balance en rojo, el seleccionador Oscar Washington Tabárez, en el cargo desde marzo de 2006, afirmó tras el partido que no pretende tirar la toalla. (foto)