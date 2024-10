Argentina recibe a una Bolivia en alza con el objetivo de retomar la senda triunfal

Buenos Aires, (EFE).- La Selección Argentina se enfrentará este martes con Bolivia en el Estadio Monumental de Buenos Aires, por la décima jornada de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026, con el fin de retomar la senda triunfal luego de empatar el jueves pasado ante Venezuela en Maturín.

Con el regreso del ‘Cuti’ Romero, tras cumplir una fecha de suspensión, y la posibilidad de volver a contar con Alexis Mac Allister, recuperado de una molestia física, el técnico Lionel Scaloni realizará cambios en el once inicial para enfrentar a la Verde.

Gerónimo Rulli ha ganado el pulso a Juan Musso y Walter Benítez por el derecho a reemplazar a Emiliano ‘Dibu’ Martínez, el dueño de la portería de Argentina, tras salir figura del caótico empate 1-1 con Venezuela en Maturín. Este martes en Buenos Aires tendrá su primera función ante su público y al frente tendrá una motivada selección de Bolivia.

Argentina marcha líder de la clasificación con 19 puntos con tres de ventaja sobre Colombia y cuatro con respecto a Uruguay.

La selección dirigida por Lionel Scaloni afrontará su décima salida en las eliminatorias con una de sus más flojas retrospectivas, pues de los últimos seis puntos jugados apenas rescató uno, ya que en la séptima perdió por 2-1 con Colombia y el jueves pasado sacó un 1-1 de los pagos de Venezuela.

Por su parte, Óscar Villegas, seleccionador de Bolivia, hará dos cambios obligados con respecto a la formación que inició en el triunfo ante Colombia en la ciudad de El Alto: las salidas de Jeyson Chura, por un esguince en el tobillo, y de Héctor Cuéllar, que fue expulsado.

Con 12 puntos ganados en los últimos cinco partidos, la selección de Bolivia volvió a ilusionar a su afición con clasificarse al Mundial 2026.

Ni los antecedentes con la Albiceleste que condenan a la Verde parecen acomplejar a los pupilos de Villegas. En Buenos Aires, Argentina ganó once partidos y apenas cedió un empate a Bolivia, fue 1-1, el 11 de noviembre de 2011 con goles de Marcelo Moreno Martins y Ezequiel Lavezzi.

La duodécima cita en Buenos Aires entre argentinos y bolivianos tiene ingredientes especiales. Los visitantes siguen soñando despiertos con la clasificación directa al Mundial de 2026, quieren aprovecharse del bache que pasan los lideres y, por qué no, tomar venganza de la derrota sufrida por 0-3 en La Paz en la primera vuelta.

– Alineaciones probables:

Argentina: Gerónimo Rulli; Nahuel Molina o Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Nicolás Otamendi o Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Giovani Lo Celso y Alexis Mac Allister o Thiago Almada; Lionel Messi y Julián Álvarez.

Seleccionador: Lionel Scaloni.

Bolivia: Guillermo Viscarra; Diego Medina, Luis Haquin, José Sagredo, Marcelo Suárez; Robson Matheus, Gabriel Villamíl, Ramiro Vaca; Lucas Chávez, Miguel Terceros y Carmelo Algarañaz.

Seleccionador: Óscar Villegas.

Árbitro: Kevin Ortega (Perú). VAR: Haro Diego (Perú).

Hora: 21.00 local (00:00 GMT).

Estadio: Monumental, de Buenos Aires.