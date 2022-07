Argentino Berterame: “Rayados es lo mismo que estar en el Atlético de Madrid”

Monterrey (México), (EFE).- El delantero argentino Germán Berterame aseguró que jugar en su nuevo equipo, los Rayados del Monterrey del fútbol mexicano, es lo mismo que hacerlo en el Atlético de Madrid.

“Prefería a Rayados sobre el Atlético de Madrid porque la liga de acá la conozco. Me entusiasmó venir acá porque conozco lo que es Rayados. Estoy feliz, es lo mismo que estar en el Atlético de Madrid”, respondió a Efe en su presentación como nuevo extremo del Monterrey.

Berterame, máximo anotador en México en el torneo Apertura 2021, firmó por los Rayados procedente del San Luis, la sucursal en el país del Atlético de Madrid.

El jugador surgido del San Lorenzo pasó las últimas semanas en Madrid preparándose con parte del staff de los colchoneros en lo que, según confirmó, se definía su futuro entre regresar a la Liga Mx o permanecer en las filas del ‘Atleti’.

“La decisión estuvo tomada, luego fueron temas de mis representantes. Mi exigencia será estando acá y si se da la oportunidad de fichar en Europa, lo veré”, añadió el delantero de 23 años.

En la prensa local trascendió que el San Lorenzo protestaría en los tribunales el que el Atlético de Madrid vendiera al Monterrey a Berterame sin pagarle una parte del dinero que presuntamente le correspondería por la transacción.

“Del tema del San Lorenzo se encargan mis representantes. Yo entreno para estar al 100 por ciento y eso no me ha afectado en nada. Para eso están mi representante, yo lo único que hacía era entrenar”, expresó el oriundo de Villa María.

El argentino se mostró emocionado por compartir el ataque de los Rayados con Rogelio Funes Mori, seleccionado mexicano; el uruguayo Rodrigo Aguirre, y el ecuatoriano Joao Rojas.

“Esa competencia sana será hermosa. Voy a tratar de donde me pongan en la cancha dar lo mejor. Me gusta estar más cerca del área, con más opciones de hacer los goles”, compartió.

Berterame, quien marcó 30 goles en 90 partidos con el San Luis, podría debutar con el Monterrey este sábado cuando los Rayados reciban a las Águilas del América en la segunda jornada del Apertura 2022.