Argentino Fernando Ortiz asegura que sus jugadores quieren crecer y aceptan ser exigidos

Monterrey (México), (EFE).- El argentino Fernando Ortiz, entrenador del Monterrey, afirmó este miércoles que sus jugadores quieren crecer y por eso ven bien que les exija y los presione cuando no lo hacen bien.

“Quieren que les exija, quieren crecer. Tengo un plantel de seres humanos increíbles, de una jerarquía bárbara. Voy a exigirles más y voy a exigirme más a mi porque quiero ver a ese Monterrey del que he hablado desde el principio”, dijo Ortiz en una rueda de prensa.

Llegado del América, equipo en el que mantuvo rachas ganadoras, pero no pudo ganar ningún título, Ortiz se hizo cargo del Monterrey para el torneo Apertura 2023 del fútbol mexicano y en dos partidos suma un empate en el estadio del San Luis y un triunfo sobre Atlas.

“Tras el análisis de las dos primeras jornadas, puedo decir que me gustó. Del partido con San Luis al de Atlas hubo un cambio”, celebró el estratega.

Según Ortiz, los Rayados deben sostener el ritmo de juego y presionar arriba, a lo que antes no estaban acostumbrados, sin embargo, destacó que sus jugadores han recuperado muchos balones en campo del rival, y han presionado.

“En el primer tiempo lo han hecho más; en el segundo tengo que seguir trabajando para que la intensidad sea igual”, aseveró.

Monterrey es uno de los cuadros de mejor plantilla en el fútbol mexicano, pero para el Apertura aún espera la contratación de otro refuerzo, tal vez extranjero.

“Me hubiese gustado que hubieran llegado antes, pero confío en la directiva”, agregó.

En la tercera jornada del campeonato mexicano, Monterrey visitará eL viernes a Monterrey, un rival difícil, según Ortiz.

“Mazatlán tiene todo el respeto nuestro, tiene un entrenador nuevo y ha cambiado su sistema. Quizás como local, salga a buscar el partido y está en nosotros hacer nuestro juego y traernos los tres puntos”, concluyó.