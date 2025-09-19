Arrestan a políticos de Nueva York en protesta por migrantes detenidos en edificio federal

Nueva York, (EFE).- Más de una decena de cargos electos de Nueva York fueron arrestados en una protesta dentro y fuera de un edificio federal utilizado por el Servicio de Inmigración (ICE) como centro de detención, y que ha sido denunciado por sus malas condiciones.

El edificio, en el número 26 de la Federal Plaza, ha sido en los últimos meses escenario de detenciones a inmigrantes por parte de agentes de ICE de paisano o enmascarados, que después los trasladan a un centro de detención en su interior que está sujeto a una orden judicial de mejora.

Entre los políticos detenidos, todosdemócratas, están el contralor de la ciudad, Brad Lander, el defensor público, Jumaane Williams, los legisladores estatales Julia Salazar y Gustavo Rivera, o las legisladoras locales Marcela Mitaynes y Jessica González Rojas, según medios locales y publicaciones en redes sociales.

No es la primera vez que varios cargos oficiales organizan protestan en este edificio contra las políticas de detención y deportación del Gobierno de Donald Trump y después son detenidos por desobediencia civil y lliberados, situación que se dio este jueves de nuevo.

Según la Coalición de Inmigración de Nueva York, las fuerzas del orden arrestaron en total a 75 personas hoy, sobre todo activistas, incluyendo a 11 políticos que hicieron una sentada en el décimo piso del edificio, donde ICE retiene a los inmigrantes y estos reclamaban supervisar sus condiciones.

El candidato demócrata a la Alcaldía de Nueva York, Zohran Mamdani, se solidarizó con la causa en X y denunció las “condiciones inhumanas” de ICE en el edificio, que sus colegas quisieron “inspeccionar”.

En agosto, el juez federal Lewis Kaplan prohibió al ICE, tener allí a personas en condiciones “insalubres”, y ayer insistió al Gobierno en que cumpla con su orden, que incluye un veto al hacinamiento y acceso requerido a colchones, higiene y contacto con abogados, entre otras cosas.

Lander, en una rueda de prensa tras ser liberado, dijo que las fuerzas del orden no permitieron a los políticos acceder a las instalaciones donde están los inmigrantes detenidos y bloquearon la puerta con “esparadrapo y cuerdas”.

“Cuando nos pidieron irnos, dijimos que no nos iríamos hasta ver las condiciones en que nuestros vecinos están siendo cruel e ilegalmente detenidos. Dejamos claro que no nos iríamos, y entonces nos arrestaron”, relató Lander, según el medio digital AMNY.