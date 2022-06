Arrestan a visitante de Disney con un arma de fuego y decenas de balas

Miami, (EFE).- Un hispano del sur de Florida (EE.UU.) fue arrestado luego de intentar acceder a las instalaciones de Walt Disney World en Orlando con un arma de fuego, un arma blanca y decenas de proyectiles, informaron las autoridades.

Aaron Josue López, de 35 años, fue detenido en un estacionamiento del centro comercial Disney Springs después de que un escáner en una puerta de acceso detectara un objeto sospechoso, de acuerdo con el informe de arresto suministrado este miércoles por la oficina del alguacil de condado Orange.

Según el informe policial, López, de Royal Palm Beach (sureste de Florida), en mayo pasado activó el detector de metales cuando intentaba ingresar a Disney Springs y declaró que llevaba una navaja, aunque, dijo, recordó que debía devolver “algo más” a su automóvil.

El regreso de López a su automóvil preocupó al guardia de seguridad, y un oficial de policía del condado de Orange junto a un miembro del elenco de Disney Springs lo detuvieron para revisar su bolso.

La policía encontró no solo una navaja plegable, sino también una pistola Glock de 9 mm, dos cargadores y 48 rondas de municiones cuando intentaba ingresar a Disney Springs el mes pasado, según un informe del alguacil del condado de Orange divulgado por Disney.

Tras realizar una verificación de antecedentes penales, los agentes descubrieron que López no tenía una licencia para portar un arma de fuego oculta, además de que los parques de Disney tienen prohibido el acceso de todo tipo de armas.

López fue llevado a la cárcel del condado de Orange y acusado de portar un arma de fuego oculta.

“Es sumamente importante que los visitantes recuerden que las pistolas, o armas de cualquier tipo, están estrictamente prohibidas en Walt Disney World”, escribió este miércoles la web disneydining.com al conocerse el arresto.

“Si bien el estado de Florida puede permitir que las personas caminen con un arma si tienen la documentación adecuada, Disney es propiedad privada. Eso significa que Disney puede crear y hacer cumplir cualquier regla que desee, y no permiten armas (incluyendo cosas como gas pimienta) en ninguna de sus propiedades”, añade la empresa de recreación.

También expuso que no es la primera vez que un “visitante” es arrestado “por intentar llevar un arma a la propiedad de Disney”.

En 2020, explica, solo tres días después de la reapertura de EPCOT, un “visitante” fue arrestado por tener un arma y marihuana en la bolsa de pañales de su hijo.

Asimismo, otro hombre fue arrestado por tener un arma en su cochecito y dijo que había olvidado que estaba allí, detalló.

El Tribunal Supremo de Estados Unidos amplió este jueves el derecho a portar armas al avalar que se pueden llevar en público, una decisión histórica que llega tras los recientes tiroteos masivos que han reabierto el eterno debate sobre la Segunda Enmienda de la Constitución.

En el primer caso de calado sobre armas que examina en trece años, el alto tribunal, de mayoría conservadora, falló en contra de una ley centenaria del estado de Nueva York que obliga a llevar el armamento oculto por la calle.

Esta decisión, que puede tener implicaciones en otros estados con leyes similares, llega mientras los demócratas ultiman un acuerdo de mínimos con los republicanos para regular el control de armas en el país.