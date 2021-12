Arriola encaminará a la Liga femenina mexicana hacia la Copa Libertadores

Ciudad de México, (EFE).- El presidente de la Liga del fútbol mexicano, Mikel Arriola, anunció que buscarán convenios para que los equipos de la Liga femenina tengan competencia con los de Estados Unidos, así como en la Copa Libertadores.

“Queremos jugar torneos compartidos con equipos de los Estados Unidos. Estamos muy cerca de firmar un convenio con la Asociación de Fútbol de Mujeres en Estados Unidos, y por supuesto que se tiene el proyecto internacional que incluye a la Copa Libertadores”, aseguró.

Arriola asistió a la firma del convenio de colaboración entre el Instituto de los Mexicanos en el Exterior y el equipo Juárez FC del campeonato local, que tiene como fin buscar talento de origen mexicano en Estados Unidos y fomentar el deporte y la activación física.

El directivo presumió el crecimiento que ha tenido la Liga femenina en un lustro de existencia y que en el torneo Apertura 2021 abrió la puerta a dos jugadoras extranjeras por equipo.

“Se abrieron dos espacios de extranjeras por equipo y ahora hay mucho interés de las jugadoras sudamericanas y de otros países de venir a jugar a México, tenemos una liga joven de apenas cinco años, pero que ha tenido un gran crecimiento”, subrayó.

Mike Arriola dijo que la muestra del interés que genera la Liga femenina se corrobora con el seguimiento que los aficionados le dan en redes sociales.

“Hoy hay un gran interés en ver los partidos de fútbol y eso se ve reflejado; por ejemplo, el 50 % de las reacciones en redes sociales de nuestro fútbol pertenecen a la Liga femenina”.

Arriola felicitó a los directivos del Juárez FC por la firma del convenio con las autoridades mexicanas y confió en que beneficie con más talento mexicoamericano en la Liga femenina y masculina.

“Nuestra liga tiene 60 millones de seguidores en Estados Unidos y por eso hemos abierto la posibilidad de traer jugadores y jugadoras de padres mexicanos nacidos allá a jugar a nuestra liga”.

Arriola mencionó que la contratación de jugadores y jugadoras mexicoamericanas beneficia a los equipos ya que abre la baraja de posibilidades y ya no solo tienen que fichar a futbolistas sudamericanos.

“Esto ayudará a nuestros equipos a no tener sólo a Sudamérica como mercado, estarán los mexicoamericanos que tienen mucha potencia, otras características técnicas y que podrían haber acabado en la selección de Estados Unidos y eso no es lo que queremos”.