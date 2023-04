Artista Elena, de 14 años, saca disco que guía a “romper la tendencia” urbana

San Juan, (EFE).- La cantautora puertorriqueña Elena, de tan solo 14 años, presenta este viernes su primer EP, “Rara”, disco de cinco canciones, y en las que propone “romper la tendencia” musical ante el exceso de música urbana en los oídos juveniles, según dijo a EFE.

Elena Emanuelli Cotto, nombre completo de esta novel artista, destaca en su álbum temas románticos, de despecho y hasta de celos, acompañada del piano al estilo de otros cantautores conocidos como Jesse y Joy, Tommy Torres o Kany García, apartándose de los ritmos urbanos.

“Hay mucho urbano y no hay mucha variedad o diversidad, y quiero que con mi música romper la tendencia de que se pueda escuchar distintas letras con distintos mensajes”, afirmó Elena, pianista desde los 4 años y guitarrista autodidacta.

Acompañada de esos dos instrumentos, es que la artista ha logrado componer los cinco temas que incluye en su primer EP, “Rara”, “Mil idiomas”, “Eres tú”, “Tu amiga” y “Ojos azules”.

“Me inspiro sobre situaciones que me han pasado. Como adolescente, siento un poco de caos de niño a adulto, como sentimientos o situaciones que me pasan en la escuela”, detalló Elena sobre la musa que percibe y vive para componer sus letras.

Ante ello, la joven artista se desahogó en la canción “Rara”, la cual compuso inspirada en comentarios que recibía por compañeros de la escuela.

“Me llamaban rara en la escuela, pero no sabía porqué, y me frustraba, porque yo lo cogí con un insulto. Entonces, tuve una conversación con mi papá y me dijo que ser raro es bueno, porque quieres ser diferente a los demás”, contó.

“Me siento orgullosa de ser rara. A veces también tengo unos estilos diferentes, y soy cristiana protestante, por lo que eso también me hace ser diferente de muchas personas. Y también dicen que soy demasiado buena”, abundó Elena sobre su vivencia.

Referente a letras de muchas de las canciones urbanas con contenido sexual explícito, Elena opinó que las mismas son “bastante fuertes” para los adolescentes y jóvenes como ella y que “influyen de una manera no positiva”, por lo que está en ella en cambiar eso y “dar un mensaje bonito”.

“Pero también, que sea con lo que la gente se pueda identificar, porque los adolescentes pasamos por muchos sentimientos. Quiero dejarles saber que no están solos y que muchos están sintiendo lo mismo. Quiero llevar ese mismo sentimiento hacia las personas y para que escuchen letras más suaves”, sostuvo la también actriz.