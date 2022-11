Artistas latinos se incorporan a exclusivo encuentro “Live In The Vineyard”

Napa (CA), (EFE).- Entre viñedos en otoño y ante ejecutivos que podrían cambiarles la vida, Reik, Kany García, Monsieur Periné y Lupita Infante lideraron la primera participación de artistas latinos en “Live In The Vineyard” (En Vivo En El Viñedo), uno de los encuentros musicales más exclusivos del mundo.

“Tenemos 15 años haciendo esta reunión y por fin se nos cumplió el sueño de incorporar a la música latina”, dijo a EFE Bobbii Hach-Jacobs, fundadora y directora del evento.

“Live In The Vineyard (LITV)” reúne en el californiano Valle de Napa -el epicentro vinícola de Estados Unidos- a los supervisores de música más importantes del país, que escogen las canciones para películas y series de Hollywood y grandes actividades deportivas.

Entre los presentes en la actividad de tres días están representantes de empresas como Apple +, Paramount +, Netflix, HBO y Fox Studios, productoras que trabajan con marcas de lujo y las Grandes Ligas de Béisbol y CBS Sports.

“Hice un espacio en mi gira para cantar aquí porque considero que estamos haciendo historia para la música latina”, dijo la puertorriqueña Kany García, quien formó parte de la sesión inaugural del evento.

García, quien apenas tenía 24 horas de descanso en una gira internacional cuya próxima parada es en México, presentó como el resto de sus compañeros un set de 20 minutos, con canciones como “De Puta Madre” y “Agüita de Coco”.

La precedieron la venezolana Nella, el brasileño Tiago Iorc y el conjunto colombiano Monsieur Periné, quienes tuvieron el honor de ser los primeros en la historia del festival en poner al reducido público de unas 70 personas a bailar en los 15 años de LITV.

“Es una gran ilusión pensar que nuestra música puede estar en el futuro en grandes producciones”, reconoció Nella, quien recibió el Latin Grammy como mejor artista nueva en 2019.

El pianista estadounidense Arthur Hanlon, la cantautora costarricense Debi Nova de Costa Rica y las jóvenes artistas Alih Jey y Gale cerraron el primer día.

Todos los artistas latinos participantes forman parte de Sony Music Latin y otras empresas de Sony Music.

“Curamos nuestro catálogo de artistas para enseñar la diversidad de la música que están haciendo los artistas latinos”, indicó a EFE Darlene Rodríguez, directora sénior de licencias musicales de Sony Music, una de las fuerzas detrás de la edición latina de LITV.

Entre las mayores sorpresas estuvieron el cantautor chino-ecuatoriano Ren Kai y el artista bonairense Ir Sais, quienes presentaron canciones en tres idiomas cada uno. El primero en español, inglés y mandarín, mientras el segundo sustituyó el mandarín por el papiamento, idioma hablado en las Antillas Neerlandesas.

Para el cierre del encuentro, en el que sonaron boleros, cumbia, soka, baladas, reguetón, country, música criolla, salsa y pop, entre otros géneros, fue escogido el legendario Uptown Theatre, con un concierto con artistas como Reik y Bebe Rexha.

Lupita Infante, descendiente del icónico artista mexicano Pedro Infante, fue la seleccionada para despedir a los supervisores de música en una “after-party”.