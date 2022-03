Aseguran que Kate del Castillo tiene romance con el director de fotografía Edgar Bahena 

México, (Notistarz).- La actriz mexicana Kate del Castillo le estaría dando una nueva oportunidad al amor, luego de ser captada en actitud muy romántica con el director de fotografía Edgar Bahena en la Ciudad de México.

De acuerdo con la revista TvNotas, una amiga cercana a la actriz, de 49 años, aseguró que la relación comenzó durante el rodaje de la nueva temporada de “La reina del sur”, aunque ya habían trabajado juntos.

“’Así de sorprendida me quedé cuando supe que estaba entregada al amor; me da mucho gusto escucharla, es una mujer maravillosa””, expresó la fuente quien indicó que aún no conoce al director de fotografía.

”No, pero ya vi que todo va muy bien, además, ella en varias ocasiones ha subido fotos con él; de hecho, estuvieron juntos en el Super Bowl y él le manda mensajes muy lindos en sus redes sociales”, aseguró la fuente.

Del Castillo además será la protagonista de la serie “A beautiful lie”, historia basada en el libro “Anna Karenina”, de León Tolstói, en la cual dará vida a la clavadista Ana Montes de Oca y cuyo rodaje comenzó a principios de este año.