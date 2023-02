Asesinan a pedradas a dos migrantes en muro de la fronteriza Tijuana

Tijuana (México), (EFE).- Dos migrantes fueron asesinados a pedradas y uno más resultó herido de gravedad por arma de fuego, cerca del muro fronterizo que divide Estados Unidos y México en la ciudad de Tijuana, informaron este viernes autoridades municipales.

De acuerdo con información de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal (SSPCM) de Tijuana, el suceso ocurrió el pasado 11 de febrero, cuando los migrantes estaban intentando cruzar el muro y fueron abordadas por varias personas quienes “los agredieron con rocas hasta causarles la muerte”.

El titular de dependencia, Fernando Sánchez, dijo este viernes a medios que “la investigación es parte de la Fiscalía del Estado; por la ubicación en que se encontraban y el reporte que nos dio por la noche la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), presumimos que sí eran migrantes y que se da algún problema o situación en ellos”.

Además, la Fiscalía General del Estado (FGE) confirmó mediante un comunicado que una de las víctimas fue identificada como Irving Jair, de 33 años, y el herido como Alberto, de 35 años, sin embargo, la otra persona de alrededor de 40 años, que también falleció, aún no ha sido identificada.

De todos los implicados las autoridades no informaron de su posible nacionalidad.

Estos crímenes ocurrieron en una zona montañosa de la zona este de Tijuana, en los límites con el municipio de Tecate y cerca de donde no hay cerco fronterizo, una zona controlada por traficantes de personas ligadas al crimen organizado.

Por este lugar es por donde los llamados “coyotes” suelen cruzar a migrantes que se hacen de sus servicios o donde personas del crimen aprovechan para asaltar a migrantes que toman el riesgo de cruzar solos por esta zona.

La alcaldesa de Tijuana, Montserrat Caballero, compartió a medios que “en el tema de migrantes Tijuana se presta mucho para la trata de personas”, por lo que se trabaja en coordinación con la FGE para atender esta problemática.

La región vive un flujo migratorio inédito con 2,76 millones de indocumentados detenidos en la frontera de Estados Unidos con México en el año fiscal 2022.