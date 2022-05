Asesinan a tiros a una activista mexicana en central estado de Puebla

Ciudad de México, (EFE).- Al menos dos sicarios asesinaron a tiros este sábado a la activista y abogada Cecilia Monzón, mientras circulaba en su vehículo por las calles de San Pedro Cholula, en el central estado mexicano de Puebla, reportaron medios locales.

De acuerdo con la información, la también feminista fue alcanzada por un par de sicarios que viajaban en una motocicleta quienes le dispararon en al menos tres ocasiones, agresión que le provocó la muerte.

Hasta ahora, la Fiscalía del Estado no se ha pronunciado sobre el crimen.

Cecilia Monzón era conocida en el ámbito público por su actividad política. Fue simpatizante del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y también candidata a la presidencia municipal de San Pedro Cholula por el partido Verde Ecologista (PVEM).

La exfuncionaria dedicó su vida a defender casos de mujeres en situaciones de violencia o abuso, como agresiones físicas o demandas por pensiones alimenticias; además, evidenció las omisiones del sistema penal y fallas en la justicia que se cometen en contra de aquellas que forman parte de la esfera política en Puebla.

Monzón fue víctima de las trabas que existen en el sistema judicial mexicano para resolver temas con enfoque de género, pues quedó pendiente una denuncia por pensión alimenticia en contra del priista Javier López Zavala, padre de su hijo.

El pasado 20 de mayo, la víctima denunció a la Fiscalía General del Estado que el proceso legal no avanzaba, pese a cumplir con todos los elementos de prueba.

LAMENTAN ASESINATO

Tras el crimen, políticos y amigos lamentaron la muerte de la activista, entre ellos la alcaldesa de San Pedro Cholula, Paola Angón, quien ofreció el trabajo de manera coordinada para esclarecer el crimen.

“Condeno enérgicamente el ataque artero que le arrebató la vida a Cecilia Monzón. Mi gobierno trabajará en estrecha coordinación con la Fiscalía de Puebla y con las instancias que sean necesarias, para dar con los autores intelectuales y materiales de este atentado”, aseveró la funcionaria en su cuenta de Twitter.

En tanto, la consejera del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), Lizeth Mejorada, hizo un llamado para castigar a los responsables.

“Estoy consternada por el asesinato de mi amiga y defensora @monzon_cecilia. Gobernador @MBarbosaMX y @FiscaliaPuebla hago un llamado como Consejera de @inmujeres a investigar y no dejar este crimen impune. Las primeras horas son vitales y su hijo merece justicia”, aseveró.

Asimismo, el Observatorio Ciudadano de Derechos Sexuales y Reproductivos AC (Odesyr,) lamentó el asesinato de la abogada y activista y exigieron el esclarecimiento de los hechos a las autoridades.

“Nos duele en el corazón la ejecución de nuestra amiga @monzon_cecilia y exigimos la inmediata resolución de este crimen como el todas y cada una de las mujeres que la @FiscaliaPuebla y el gobernador @MBarbosaMX han dejado en el desamparo de la justicia”, precisó el organismo.