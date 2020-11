Asesor de Trump admite que “obviamente” parece que Biden ganó las elecciones

Washington, (EFE News).- Robert O’Brien, asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, prometió una “transición profesional”, al deslizar que “obviamente” parece que el candidato demócrata, Joe Biden, y su compañera de fórmula Kamala Harris se impusieron en las elecciones del pasado 3 de noviembre.

“Podemos tener desacuerdos políticos, pero, mire, si se determina que el billete de Biden-Harris es el ganador -obviamente, las cosas se ven así ahora – tendremos una transición muy profesional en el Consejo de Seguridad Nacional. No hay ninguna duda al respecto”, señaló el funcionario en una declaración transmitida este lunes durante el Foro de Seguridad Global.

No obstante, dejó abierta la posibilidad de que Trump aún pueda ganar si los tribunales -varios de los cuales han desestimado las acciones de la campaña republicana- determinan que hubo un fraude en múltiples estados, algo improbable.

Las palabras de O’Brien fueron en dirección contraria a las declaraciones del presidente, Donald Trump, quien este lunes insistió en proclamarse ganador de la contienda electoral en un mensaje en su cuenta de Twitter, que la red social etiquetó con la advertencia de que “fuentes oficiales dieron un resultado diferente a estas elecciones”.

“Hemos pasado el testigo y hemos tenido transiciones pacíficas y exitosas incluso en los periodos más polémicos”, agregó el funcionario, quien destacó que el equipo de Biden tendrá “gente muy profesional” que ha estado antes en la Casa Blanca.

“Soy lo suficientemente mayor -apuntó el asesor- para recordar el caso Bush versus Gore, y (entonces) la transición no comenzó hasta mediados de diciembre y aún se hizo”, indicó.

El asesor se refirió así a la elección del año 2000 en la que compitieron el republicano George W. Bush y el demócrata y exvicepresidente Al Gore, y que acabó en el Tribunal Supremo, que zanjó la disputa sobre el conteo de los votos en el estado de Florida, con lo que Bush se convirtió finalmente en el presidente.

Trump puso este lunes en duda la validez del recuento de votos en el estado de Georgia, que comenzó el pasado viernes debido a lo estrecho del resultado electoral.

Los resultados parciales en Georgia dan al candidato demócrata, Joe Biden, 2.472.002 votos, frente a los 2.457.880 de Trump, una diferencia de 14.122 votos que, de confirmarse, cimentaría la victoria del virtual presidente electo al darle los 16 votos electorales en juego.

Según los últimos conteos, Biden ya tiene 306 delegados en el Colegio Electoral, por encima de la cifra mágica de 270 que otorga la victoria en las elecciones, mientras que Trump tiene 232.

Comparte tu opinión.