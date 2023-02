Así encara el ‘business’ Michael Jordan

Chicago (EE.UU.), (EFE).- En 1998 Hans George fue uno de los 20 trabajadores de Nike elegidos para impulsar la nueva marca ‘Jordan’. Desde el primer momento le impactó la mentalidad de hombre de negocios de Michael Jordan, sus ideas claras y su interés por el uso del color, los materiales y las gráficas. En una entrevista con EFE en ocasión del 60 cumpleaños de la leyenda de los Bulls, George cuenta por qué ‘MJ’ no sólo fue único en la pista, sino también en los negocios.

Hans George se ocupó de la marca ‘Jordan’ de 1998 a 2003, en calidad de mánager de indumentaria, en su exitosa carrera de 24 años en Nike. Dio forma a las ideas de estilo de ‘MJ’ y contribuyó en impulsar la notoriedad de una marca que ahora vale cerca de 5.000 millones de dólares.

Coronó su sueño de trabajar para Nike en 1996 y se convirtió en un alto directivo en la casa de Oregón hasta 2020, en la que, además de ‘Jordan’, también dirigió el área de baloncesto.

P: ¿Cómo encaraba Jordan los negocios?

R: Lo grande de trabajar con él era que tenía muy claro cómo quería sus productos. Esto no pasa con todos los deportistas, algunos no saben y tienes que ayudarles, pero él aprendió inmediatamente, sabía lo que quería y cómo había que hablar de sus productos.

P: ¿En qué aspectos de sus productos se fijaba?

R: Le interesaban mucho los colores, la gráfica, la elección de los materiales. Lo primero que noté de él fue que tenía las ideas muy claras, era fácil entenderle. Muchos deportistas tienen a amigos o expertos de estilos que les aconsejan, pero él se encargaba sólo y no quería que nadie se metiera.

P: Su liderazgo en la pista es muy conocido. ¿Qué actitud tenía con sus colaboradores en los negocios?

R: Hacía un gran trabajo, te hacía sentir parte del equipo. Siempre felicitaba a quienes formaban parte de su equipo. Eso no era inmediato, pero cuando te tenía confianza, cuidaba mucho al grupo.

Me acuerdo de que una vez nos vimos en Bahamas. Yo estaba con mi mujer, y Michael le dijo que su marido hacía un gran trabajo. Así es Michael.

P: ¿En qué se diferencia la marca Jordan de Nike?

R: Si te fijas, los niños no jugaban mucho al baloncesto con las zapatillas de Jordan, las usaban para salir. Si las usabas en la pista, tenías que ser muy bueno. No podías engañar si llevabas las zapatillas del mejor del mundo.

Además, cuando se lanzaron, sus zapatillas rompieron las reglas de la NBA, porque eran rojas y negras y no completamente blancas. Por eso Nike se hacía cargo de todas las multas. Sus productos ponían por delante el estilo y luego la ‘performance’.

Los productos de Nike, en cambio, están hechos sobre todo para los deportistas, tienen que ser eficientes. Primero la ‘performance’ y luego el estilo.

P: Usted impulsó el crecimiento de la marca ‘Jordan’. ¿Cómo empezó su trabajo?

R: Trabajé en Nike de 1996 a 2020. Al principio me eligieron para ser una de las 20 personas que abrieran una nueva línea, la marca Jordan, que ahora vale cerca de 5.000 millones de dólares.

Fui mánager de indumentaria de 1998 a 2003 y trabajé con un equipo de diseñadores para recibir las ideas de Michael sobre cómo quería que fueran sus productos y a la vez hacerlos atractivos para los jóvenes. Cada dos o tres meses nos reuníamos para enseñarles sus productos. Tuvimos reuniones en Santa Bárbara, en Bahamas, en Utah antes de las Finales contra los Jazz, en Washington cuando se fue a jugar con los Wizards.

Pregunta: ¿Cómo fue su primer encuentro con Jordan?

Respuesta: Mi primer encuentro con él fue en Chicago, cuando él estaba rodando su famoso ‘spot’ sobre el número de tiros fallados y la forma en la que aprendió de ellos. Nos conocimos en el Soldier Field y a partir de ahí nos reunimos cada dos o tres meses para hablar de los productos.

Andrea Montolivo